XV de France : «Ce n’est pas Koh-Lanta», la punchline de Galthié

Ce samedi 9 novembre, le XV de France va débuter sa tournée automnale avec une première rencontre face au Japon. Après, ce seront l’Argentine et la Nouvelle-Zélande qui se dresseront sur la route des joueurs de Fabien Galthié. Pour ces rencontres, le sélectionneur du Xv de France n’a pas hésité à apporter quelques changements à son groupe. D’ailleurs, il n’a pas manqué de lâcher une punchline à ce propos.

Alors que le match entre le XV de France et le Japon approche, Fabien Galthié était en conférence de presse ce jeudi. Le sélectionneur français a alors profité de son passage devant les médias pour annoncer sa composition d’équipe ainsi que pour répondre à différentes. Il a alors notamment été question du turnover au sein du XV de France. Et à ce propos, Galthié l’assure, il n’y a aucune immunité !

« L'équipe de France ce n'est pas Koh Lanta »

Il y a quelques mois, Fabien Galthié avait alors déjà expliqué que le XV de France, ce n’était pas Koh-Lanta. A l’occasion de cette tournée automnale des Bleus, le sélectionneur français en a remis une couche à ce propos, prévenant ainsi ses joueurs. « Je maintiens, l'équipe de France ce n'est pas Koh Lanta. Mais c'est aussi de l'émulation, la capacité à venir chercher le maillot. On pousse tous les joueurs qui ont le potentiel à avoir un focus sur notre équipe de France et venir chercher le maillot avec cette vision à trois ans », a d’abord expliqué Galthié, rapporté par L’Equipe.

« Une évolution naturelle avec des joueurs qui poussent »

Le sélectionneur du XV de France a ensuite poursuivi : « C'est pour ça que c'est important de se rassembler et de partager cette vision, cette ambition. Mais les joueurs qui ont vécu avec nous sont toujours en capacité de jouer. Il y en a qui jouent. Et d'autres qui ne sont pas sur la feuille de match et qui sont en capacité de se régénérer et de revenir demain prendre maillot. Il n'y a pas une rupture. Pas du tout. Ce n'est pas une rupture. C'est une évolution naturelle avec des joueurs qui poussent, qui se révèlent dans le Top 14 ou avec nous. Il n'y a qu'un nouveau capé ».