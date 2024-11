XV de France : Un retour inattendu face aux All Blacks ?

Axel Cornic

La tournée de novembre a bien commencé pour le XV de France, avec une large victoire face au Japon (52-12). Mais le plus dur arrive, puisque ce samedi ce sont les All Blacks qui fouleront la pelouse du Stade de France et Fabien Galthié pourrait décider d’apporter quelques modifications à son équipe.

C’est une affiche qui fait saliver. Un peu plus d’un an après les avoir battus en match d’ouverture de la Coupe du monde, le XV de France va recroiser le fer avec les All Blacks pour son second test-match de la tournée automnale. Un défi de taille pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui sortent d’une année un peu délicate.

Fickou de retour dans le XV de départ ?

De retour à Marcoussis après une journée de repos, les joueurs du XV de France ont commencé leur semaine de préparation avant ce choc contre la Nouvelle-Zélande et les premiers indices sur la composition fuitent déjà. Ainsi, L’Equipe nous apprend que Fabien Galthié pourrait décider de titulariser Gaël Fickou, alors même que la paire formée par Yoram Moefana et Emilien Gailleton a apporté satisfaction. Pour rappel, le centre du Racing 92 avait remplacé son coéquipier de la Section Paloise un peu après la 50e minute.

Galthié prêt à le relancer

La décision de le mettre sur le banc lors du match contre le Japon, avait fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Car Fickou est l’un des plus fidèles soldats de Fabien Galthié, qui l’a titularisé à chaque match depuis sa prise de pouvoir en 2019. Il faut dire que le trois-quart centre de 30 ans ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa carrière, surtout avec son club du Racing 92. Cette titularisation pourrait lui permettre de se relancer, mais la concurrence se fait toujours plus fort au milieu de terrain, avec notamment un Nicolas Depoortere qui est actuellement absent pour cause de blessure.