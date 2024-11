XV de France : Fabien Galthié hausse le ton, ça chauffe dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a entamé sa rentrée avec une belle victoire contre le Japon (52-12), premier match d’une série de trois dans cette tournée d’automne, mais cette confortable avance n'a pas empêché Fabien Galthié et son staff de sermonner le groupe à la mi-temps comme l’ont dévoilé certains internationaux tricolores.

Pour sa rentrée, le XV de France a démarré avec une large victoire face au Japon (52-12). De bon augure pour la bande à Fabien Galthié qui a désormais rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande (16 novembre) puis l’Argentine (22 novembre), mais cela n’a pas empêché le sélectionneur tricolore et son staff de pousser une gueulante à la mi-temps, et ce alors que les Bleus avaient déjà une avance confortable au score (31-0).

« On a pris un petit coup de gueule »

Rapporté par L’Équipe, Jean-Baptiste Gros explique cette mise au point dans le vestiaire : « Il y avait beaucoup de points où on n'était pas du tout satisfaits, on a pris un petit coup de gueule ». Dans des propos relayés par Le Figaro, Peato Mauvaka précise : « Ce n’était pas une première mi-temps qu’on avait l’habitude de donner, surtout sur notre défense et dans les zones de rucks où on s’est fait beaucoup pénaliser. Ce n’était pas à notre image, mais c’est aussi le fait de vouloir bien faire et de sauver l’équipe en mettant plus d’agressivité que l’équipe adverse. Des fois, ça ne tombait pas dans notre sens. On aura beaucoup de travail la semaine prochaine pour la réception de la Nouvelle-Zélande. »

« On n'arrivait pas à construire »

Titulaire pour la première fois avec le XV de France contre le Japon, Alexandre Roumat s’était lui aussi expliqué sur les remontrances de Fabien Galthié et son équipe : « Le staff n'était pas forcément 100 % satisfait de la manière dont on produisait notre jeu. C'est-à-dire qu'on marquait assez vite. Mais on n'arrivait pas à construire. Notamment sur les zones de rucks où on ne donnait pas des très bons ballons à notre neuf. Et après sur cette indiscipline qui leur permet de revenir à chaque fois dans notre camp. C'était un peu les axes de progrès sur la deuxième mi-temps. »