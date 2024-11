XV de France : Terrible nouvelle pour Fabien Galthié

Axel Cornic

Le grand rendez-vous de la tournée automnale approche à grands pas, avec le XV de France qui va affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi au Stade de France. Mais avant ce match très attendu, Fabien Galthié a perdu l’un de ses cadres et pourrait bien avoir quelques maux de tête pour composer son équipe.

Certains diront que le Japon n’était qu’un échauffement. Le gros morceau arrive en effet, puisque le XV de France va rencontrer une Nouvelle-Zélande qui reste sur deux victoires très remarquées face à l’Angleterre (22-24) et face à l’Irlande (13-23). Mais Fabien Galthié a déjà enregistré un coup dur...

François Cros forfait

D’après les informations de L’Equipe, François Cros serait forfait pour la rencontre face aux All Blacks. Le troisième-ligne du Stade Toulousain, l’un des plus fidèles soldats de Fabien Galthié, était sorti à la mi-temps lors de la rencontre face au Japon et souffrirait vraisemblablement d’une commotion. Très performant le week-end dernier, Paul Boudehent serait vraisemblablement le grand favori pour prendre sa place dans le XV de départ face à la Nouvelle-Zélande.

« La menace arrive »

Quelle que soit l’équipe alignée ce samedi, ce sera un énorme choc et Antoine Dupont l’a clairement annoncé. « On aime tous voir les All Blacks jouer comme ça en tant que fans de rugby et de ce sport. On voit les belles actions qu’ils sont capables de faire, mais c’est surtout la densité physique qu’ils sont capables d’imposer à leurs adversaires qui a été marquante ces deux derniers week-ends » a expliqué le capitaine du XV de France, en conférence de presse. « Au-delà de leurs individualités, c’est ce qui m’a marqué le plus et je pense qu’ils viendront avec le même état d’esprit le week-end prochain. À nous d’élever notre niveau pour pouvoir répondre à la menace qui arrive ».