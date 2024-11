XV de France : Galthié prépare une surprise avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

On commence à y voir un peu plus clair dans la composition d’équipe que nous réserve Fabien Galthié, pour le choc face à la Nouvelle-Zélande. Et l’une des grandes surprises pourrait bien concerner Antoine Dupont, pressenti pour être titulaire au poste de numéro 9 aux côtés de Thomas Ramos, son coéquipier du Stade Toulousain.

Après une large victoire sur le Japon, tout le monde attend de voir ce que va pouvoir faire le XV de France face aux All Blacks. Un rendez-vous très important pour Fabien Galthié, qui va toutefois devoir faire à moins de plusieurs cadres de son équipe.

Une pluie de forfaits pour le XV de France

Les forfaits se sont en effet multipliés depuis ce premier test-match face au Japon, avec notamment la blessure au genou de Théo Atissogbé. Ces dernières heures on a aussi appris l’absence de François Cros suite à une commotion, mais également celle d’Uini Atonio et de Damian Penaud. On ne devrait d’ailleurs pas revoir ce dernier cette année, puisqu’après son absence pour le premier test-match il serait tout simplement forfait pour le reste de la tournée, qui se terminera avec une rencontre face à l’Argentine le 22 novembre prochain.

Dupont pourrait dépanner en 10

Ces changements pourraient faire plusieurs heureux... mais surtout un grand perdant ! Déjà remplaçant face au Japon, Matthieu Jalibert pourrait carrément sortir du groupe des 23 pour ce match face à la Nouvelle-Zélande, au profit d’un Emilien Gailleton jugé plus polyvalent. Ainsi, RMC Sport nous apprend qu’en cas de problème avec Thomas Ramos, c’est Antoine Dupont qui devrait prendre le poste d’ouvreur avec Nolann Le Garrec qui assurera ses arrières à la mêlée. Le capitaine du XV de France a déjà occupé ce poste à plusieurs reprises au fil des dernières années, surtout avec son club du Stade Toulousain.