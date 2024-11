XV de France : Un pote d’Antoine Dupont dénonce le choix de Galthié !

Jean de Teyssière

Le XV de France a débuté sa tournée d’automne de la meilleure des manières en écrasant le Japon, 52-12. Pour la troisième fois de suite, Thomas Ramos a été titularisé par Fabien Galthié à l’ouverture, aux dépens de Matthieu Jalibert. Un poste qui n’est pas son préféré et il l’a fait savoir.

Face au Japon samedi dernier, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France, quatre mois après son titre de champion olympique et plus d’un an après sa dernière apparition sous le maillot bleu. Un retour qui s’est bien passé avec une victoire large (52-12) et une cohabitation à l’ouverture avec Thomas Ramos, habituellement positionné à l’arrière.

«J’ai été clair et transparent avec Fabien Galthié»

Ce samedi, face aux All Blacks, Thomas Ramos sera à nouveau titularisé au poste d’ouvreur. Dans une interview accordée à L’Equipe, il évoque ce choix de Fabien Galthié et n'use pas de langue de bois : « Il y a des choses plus difficiles que d'être titulaire en équipe de France. Ça n'a pas toujours été le cas (il sourit). Je prends énormément de plaisir à jouer. J'ai été clair et transparent avec Fabien (Galthié) lorsqu'il m'a annoncé son choix. Je me considère comme un arrière en équipe de France. Enfin, non... Je considère que je suis capable de jouer aux deux postes : arrière et ouvreur. Si on me demande à quel poste je suis le plus à l'aise, c'est celui auquel je joue le plus souvent. »

«Je préfère jouer arrière»

« Donc à choisir, je préfère jouer arrière, avoue Thomas Ramos. Dans mon esprit, je suis 15. Je souhaitais qu'il n'y ait aucune ambiguïté. J'en ai aussi discuté avec Matthieu. Je l'apprécie et je ne voulais pas que notre relation soit entachée à cause de ça. Tout est clair et nous avançons tous dans la même direction. »