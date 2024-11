XV de France : «Un moment béni» avec Antoine Dupont révélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le XV de France et la Nouvelle-Zélande vont s’affronter ce samedi, les deux nations étaient face-à-face il y a un peu plus d’un an. En effet, c’était l’affiche du match d’ouverture de la dernière Coupe du monde, qui avait d’ailleurs été remporté par les joueurs de Fabien Galthié. Une rencontre suite à laquelle Beauden Barrett, joueur des All Blacks, a vécu un moment particulier avec Antoine Dupont et Matthieu Jalibert.

Après avoir battu le Japon pour le premier match de sa tournée automnale, le XV de France va avoir le droit à un adversaire largement plus coriace. En effet, avant de se frotter à l’Argentine, c’est la Nouvelle-Zélande qui se dressera sur la route des joueurs de Fabien Galthié. Deux nations qui se connaissent à merveille. Il y a un peu plus d’un an, elles étaient d’ailleurs déjà face-à-face sur la pelouse du Stade de France. En effet, la Coupe du monde 2023 de rugby avait débuté sur cette affiche entre le XV de France et les All Blacks.

Le point commun entre Barrett et Dupont

Présent avec la Nouvelle-Zélande pour cette rencontre face à la France, Beauden Barrett a par la suite eu l’occasion de passer un moment avec Antoine Dupont. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le joueur des All Blacks a alors fait savoir : « J'aime m'exprimer sur un terrain. Essentiellement. Ça signifie prendre des initiatives, chercher des espaces, veiller à une bonne liaison entre les avants et les trois quarts. Un jeu où l'on prend du plaisir. C'est très important. Jouer un jeu dont on est fiers, c'est tellement important. Avec Antoine Dupont, on sera rivaux samedi soir, mais on partage cette même conception ».

« Cette conversation, c'était un moment béni »

« Pendant la Coupe du monde en France, on a eu l'occasion de discuter un peu, avec lui et Matthieu Jalibert, hors terrain. Cette conversation, c'était un moment béni. C'est la noblesse du rugby ces moments d'échange après le combat, pour apprendre à connaître l'adversaire autour d'une bière », a ensuite confié Beauden Barett.