«Ils ne sont pas alcooliques», l’énorme coup de gueule du XV de France !

Après les scandales de l’été, la Fédération française de rugby a souhaité installer une sorte de charte, avec des nouvelles règles pour encadrer la vie des joueurs. Pourtant, au sein du XV de France on assure que rien n’a vraiment changé à l’occasion de cette tournée de novembre.

On n’a pas beaucoup parlé de sportif ces derniers mois avec le XV de France. Les évènements qui se sont déroulés en Argentine lors de la tournée estivale ont en effet crée un énorme scandale, avec a FFR qui a donc souhaité agir en installant des nouvelles règles pour gérer la vie des joueurs des différentes sélections nationales.

« Ça n'a absolument rien changé »

L’un des gros sujets abordés était la consommation d’alcool, qui serait désormais interdite à Marcoussis et lors des après-matchs du XV de France. Pourtant, William Servat a assuré que rien n’avait vraiment changé pour le staff comme pour les joueurs. « Ça a fait beaucoup de bruit en tout cas, il y a beaucoup de choses autour. Et effectivement, ça n'a absolument rien changé. Ça n'a absolument rien changé sur notre manière de vivre pendant quinze jours » a déclaré le coach des avants tricolores, lors de la conférence de presse organisée ce mardi à quelques jours du choc face aux All Blacks.

« Ils ne boivent pas tous les jours de l'alcool, cachés dans leur chambre ou à table avant nos entraînements »

« Vous savez, nos joueurs ne sont pas alcooliques. Ils ne boivent pas tous les jours de l'alcool, cachés dans leur chambre ou à table avant nos entraînements. Et ça n'a jamais été le cas » a assuré William Servat, visiblement agacé par l’ampleur prise par cette nouvelle charte voulue par la FFR. « Donc aujourd'hui il n'y a pas eu de changement. Je crois simplement que quand on est un joueur représentatif de l'équipe de France, quand on est dans le staff de l'équipe de France, on a ce devoir de représentativité »