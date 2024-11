XV de France - All Blacks : Les premiers indices ont fuité !

Axel Cornic

Antoine Dupont et ses coéquipiers s’apprêtent à affronter un gros morceau, avec la Nouvelle-Zélande qui les attend ce samedi pour le deuxième test-match de leur tournée de novembre. Mais la préparation ne se passe pas vraiment au mieux, puisque le XV de France a annoncé plusieurs forfaits importants ces dernières heures.

Le premier mach face au Japon n’a été qu’une mise en bouche. Le plus dur arrive pour le XV de France, qui va affronter les All Blacks pour son deuxième test-match de la tournée de novembre. Une affiche qui fait saliver, même si on pourrait voir une équipe très différente de celle alignée il y a quelques jours.

C’est l’hécatombe pour le XV de France

En effet, ces dernières heures le XV de France a annoncé le forfait de plusieurs titulaires en puissance. C’est le cas de François Cros, victime d’une commotion et sorti à la mi-temps contre le Japon. Mais ce mardi, d’autres ont dû faire une croix sur cette rencontre face aux All Blacks ! C’est le cas de Damian Penaud ainsi que d’Uini Atonio, avec le premier qui serait forfait pour le reste de la tournée, alors que le second pourrait revenir en vue du dernier test-match contre l’Argentine. A ces absences on peut également ajouter cette de Théo Attisogbé, touché au genou gauche et qui devrait être absent pour une durée de six semaines.

Des nombreux changements face aux All Blacks

En troisième-ligne, c’est Paul Boudehent qui devrait vraisemblablement remplacer Cros. Le joueur du Stade Rochelais avait fait une entrée très remarquée contre le Japon, marquant notamment un essai. En première ligne, Tevita Tatafu devrait connaitre une seconde titularisation consécutive, tandis que les forfaits de Penaud et d’Atissogbé devraient profiter au toulonnais Gabin Villière. Un retour de taille, puisqu’il n’a plus été titulaire avec le XV de France depuis le match de poule de la Coupe du monde 2023, face à l’Uruguay.