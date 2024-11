XV de France : Grosse annonce de Galthié, «c’est le rêve» !

Alexis Brunet

Samedi, le XV de France va affronter la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi sa composition d’équipe face aux All-Blacks et il y a quatre changements par rapport au match face au Japon. À l’arrière, Romain Buros va fêter sa première sélection. Une entame de rêve face à une équipe de légende.

Lors du mois de novembre, le XV de France va disputer trois matches face à des adversaires plus ou moins cotés. Après s’être défaits du Japon (52-12), les Bleus ont rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande ce samedi au Stade de France. Pour finir, les partenaires d’Antoine Dupont défieront l’Argentine le vendredi 22 novembre.

Buros va fêter sa première sélection avec le XV de France

À l’occasion du match face à la Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié a procédé à quatre changements par rapport au match contre le Japon. Gaël Fickou sera de retour au centre, Gabin Villière à l’aile et le troisième ligne Paul Boudehent remplacera François Cros, blessé. Romain Burros fêtera lui sa première sélection, en remplaçant Léo Barré à l’arrière. Fabien Galthié a d’ailleurs expliqué pourquoi il avait choisi de titulariser le joueur de l’UBB. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Romain Buros est venu avec nous en Australie en 2021, mais aussi avec le Japon. Il performe avec son club et lors des entraînements avec nous. Il arrive avec un capital confiance qu'il démontre avec son club et lors des trois semaines d’entraînement. Léo a laissé un peu de place à l'émulation et on a jugé le bon moment de donner le place à Romain pour aller chercher le maillot. »

« C'est le rêve »

La pression sera grosse sur les épaules de Romain Burros, pour sa première avec le XV de France, face à la Nouvelle-Zélande, une équipe légendaire. Toutefois, selon Fabien Galthié, le joueur de l’UBB a toutes les qualités pour répondre présent lors de ce qui ressemble un peu à un rêve. « C'est le rêve. Aucun joueur en France ne veut pas jouer ce match. Jouer au Stade de France face aux Blacks, c'est ce que tout le monde souhaite. Romain nous transmet beaucoup de certitudes, de solidité, de détermination. Il est très bon en l'air, il y aura à peu près 30 jeux au pied. Maintenant, ce sont des duels homme à homme. Cette nouvelle règle agrandit l'espace de jeu. Les duels en l'air provoquent énormément de ballons libres. »