Rugby - All Blacks : Le XV de France éteint une polémique

Axel Cornic

Une petite polémique a accompagné la tournée de novembre des All Blacks et leur traditionnel Haka, devenu une véritable marque au fil des années. Mais si certains voudraient l’interdire, au sein du XV de France on tient en haute estime cette danse rituelle que les Néo-zélandais font avant chaque rencontre.

C’est l’un des matchs les plus attendus du week-end. Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui ont débuté leur tournée par une large victoire sur le Japon (52-12), vont affronter la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Et si tout le monde attend avec impatience le coup de sifflet initial, il ne faudra surtout pas perdre le spectacle d’avant-match.

« Aujourd’hui, c’est quelque chose d’important pour moi et qui me plaît à voir »

Il y aura en effet le traditionnel Haka, que les All Blacks font avant chacune de leurs rencontres et qui est désormais devenu un incontournable du monde du rugby. Ka Mate ou Kapa o Pango, on ne sait pas encore ce que les Néo-Zélandais réserveront au XV de France, mais une chose est certaine : personne ne souhaite l’interdire comme a notamment pu le dire le pilier anglais Joe Marler ! « C’est quelque chose qui amène certes une notion de spectacle mais aussi de l’engagement et de respect pour les traditions » a expliqué William Servat. « Aujourd’hui, c’est quelque chose d’important pour moi et qui me plaît à voir. Mais c’est aussi une source de motivation qui leur sert à eux et à nous ».

« Une réponse ? Ne vous attendez à rien de spécial »

Mais va-t-on tout de même avoir une réaction en face ? Car le XV de France a souvent marqué l’histoire en créant des réponses face au Haka, comme en 2007 ou encore en 2011. « Ne vous attendez à rien de spécial. La plus belle des réponses, c’est de respecter une nation » a assuré le coach des avants tricolores, coupant à toute éventuelle polémique. « C’est ce qu’on fera samedi soir. On a beaucoup de respect pour cette équipe, son maillot, ses traditions. Mais on a une forme de fierté. On jouera avec le maximum d’engagement ».