Rugby : Il veut interdire le Haka des All Blacks !

Axel Cornic

S’il faudra attendre une semaine de plus pour voir le XV de France, les Autumn Nations Series vont débuter ce samedi avec un énorme choc. La Nouvelle-Zélande va en effet affronter le XV de la Rose dans son temple de Twickenham, avec le traditionnel Haka qui devrait rythmer le début de la rencontre. Mais outre-Manche, une polémique enfle à ce sujet...

Le folklore a toujours été très important au rugby, même si le professionnalisme a un peu arrondi les angles. Et l’exemple parfait n’est autre que le célèbre Haka, danse maori pratiquée par la Nouvelle-Zélande avant chacune de ses rencontres qui est devenue un véritable symbole connu dans la planète entière.

Joe Marler craque sur les réseaux sociaux

Ça samedi, on va une nouvelle fois assister à cette cérémonie pour la rencontre très attendue entre l’Angleterre et les All Blacks. Mais cette fois, les Anglais ont décidé de lancer les hostilités en avance ! Via son compte X, Joe Marler a en effet exprimé son avis au sujet du Haka, qu’il souhaiterait tout simplement interdire. « On devrait jeter le Haka à la poubelle. C’est ridicule » a écrit le pilier, bien connu pour ses facéties mais aussi pour ses dérapages.

Et quitte le XV de la Rose !

« C’est bien uniquement si l’autre équipe y répond. À l’image de ce qu’ont fait les mecs de la ligue la semaine dernière » a poursuivi Joe Marler, faisant référence à la rencontre de rugby à XIII entre l’Angleterre et les Samoa du week-end dernier, lors duquel les deux équipes se sont retrouvés face à face à la fin. Evidemment, cette sortie a suscité énormément de réactions, surtout à quelques jours d’un choc qui sentais déjà la poudre. A noter d’ailleurs que depuis quelques heures le compte de l’international anglais a été désactivé et le Times nous apprend qu’il aurait quitté le rassemblement du XV de la Rose pour « raisons personnelles ».