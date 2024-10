Rugby : «Il m’a craché à la gueule», Urios balance sur son dernier clash

Axel Cornic

L’ASM Clermont Auvergne a essuyé un nouveau revers cuisant en ce début de saison, avec une lourde défaite sur la pelouse du Stade Français (36-6). Mais la grosse polémique concerne surtout la gestion de Christophe Urios, qui a été mise à mal par un récent message très virulent de l’un de ses anciens joueurs.

Que se passe-t-il à Clermont ? Après une saison décevante, les Jaunards semblaient bien partis pour montrer leur véritable visage en Top 14, espérant accrocher enfin une place pour les phases finales. Mais pour le moment ils ne sont clairement pas au rendez-vous, puisqu’ils ont perdu contre toutes les équipes du haut de tableau, sauf une courte victoire à domicile contre le RCT (19-18).

Le message hallucinant de Marvin O’Connor

Dernier revers en date ce week-end, avec l’ASM Clermont Auvergne qui a été tout simplement renversé par un Stade Français revanchard, qui luttait surtout pour quitter les tréfonds du classement. Et pour ne rien arranger, un message d’un ancien joueur et venu mettre le feu aux poudres ! « Belle perf' mon Christophe encore. 450 points encaissés à l’extérieur et tu prolonges. Tu es un génie. Tu as l’air de vraiment embarquer tout le monde Einstein. Il n’y a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer trou de balle » a écrit Marvin O’Connor, qui a quitté le club auvergnat en juin dernier après une saison blanche sous les ordres de Christophe Urios.

« Ce message était triste, sur la manière, et triste pour l'équipe aussi : il s'attaque à moi mais il chie sur l'équipe »

Clermont s’est exprimé pour défendre son coach, mais tout le monde attendait la réponse d'Urios, arrivée ce mardi dans L’Équipe. « La particularité de cette matinée, c'est qu'un mec m'a craché à la gueule hier (dans la nuit de samedi à dimanche). C'était important que j'en parle avec eux. Il y a eu pas mal d'émotion » a confié le manager clermontois, qui avoue avoir souhaité rencontrer tout son groupe. « Il y avait des sous-entendus dans son message d'une heure du matin... Je voulais être clair avec les joueurs : si jamais il y avait des points qui n'allaient pas, si certains avaient des problèmes avec moi, mon bureau leur était ouvert jour et nuit. Ce message était triste, sur la manière, et triste pour l'équipe aussi : il s'attaque à moi mais il chie sur l'équipe. Ça ne me touche pas personnellement, mais ma famille, oui, notamment mes enfants ».