FC Nantes : Tractations pour un transfert historique

Arnaud De Kanel

Nathan Zézé est déjà au cœur de nombreuses convoitises, notamment en Premier League où plusieurs clubs prestigieux surveillent de près le jeune défenseur du FC Nantes. En Angleterre, du côté de Liverpool, Zézé est perçu comme le potentiel successeur de Virgil Van Dijk. Les Canaris ne le braderont pas et espèrent récupérer le plus gros chèque de leur histoire.

Le FC Nantes pourrait bien boucler la plus grosse vente de son histoire dans les mois à venir grâce à un géant anglais, en l'occurence Liverpool, qui semble déjà anticiper l’après Virgil van Dijk. À 33 ans, le défenseur central néerlandais voit inévitablement le crépuscule de sa carrière approcher, et les Reds n’entendent pas être pris de court. Selon plusieurs sources en Angleterre, le club de la Mersey explore activement le marché pour trouver une relève à la hauteur, et leurs radars seraient désormais braqués sur la Ligue 1. Un jeune talent prometteur du FC Nantes pourrait ainsi prochainement être recruté pour prendre la suite du capitaine emblématique.

Nantes réclame au moins 20M€ pour Zézé

Selon les informations de TBR Football, Liverpool aurait jeté son dévolu sur Nathan Zézé, prometteur défenseur du FC Nantes. Le jeune joueur attire les convoitises des poids lourds de la Premier League. Outre Liverpool, des clubs tels que Chelsea, Aston Villa, Wolverhampton, Nottingham Forest et Fulham surveillent de près l’évolution de sa situation. Sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2028, Zézé pourrait rapporter gros à son club. D’après Ouest-France, Nantes ne compte pas céder son talent sans contrepartie, et n'envisagerait aucune négociation en dessous de la barre des 20M€.

Un transfert record attend Zézé

A partir de ce montant, le FC Nantes vise donc un transfert record. En effet, le club n'a jamais vendu un joueur pour plus de 17M€ et le transfert du regretté Emiliano Sala. Nathan Zézé pourrait donc entrer dans l'histoire du FC Nantes dans les prochains mois.