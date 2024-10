Vinicius Jr : Un transfert au PSG après le scandale ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le Ballon d'Or 2024 lui tendait les bras. Cette année, Vinicius Jr était annoncé comme le grand favori pour récupérer cette prestigieuse distinction. Mais voilà qu'à la grande surprise de beaucoup, c'est finalement Rodri, milieu de terrain de Manchester City, qui lui a été préféré. La star du Real Madrid est alors tombée de très haut et voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pour l'avenir de Vinicius Jr. Explications.

Sous contrat jusqu'en 2027, Vinicius Jr faisait récemment savoir son envie de rester le plus longtemps au Real Madrid. Mais voilà que depuis, il y a eu cette désillusion au Ballon d'Or. Et si c'était la goutte de trop pour le Brésilien ? Ce mardi, au lendemain du sacre de Rodri, AS se penche sur l'avenir de Vinicius Jr et plusieurs points pourraient l'amener à quitter les Merengue. Miné par tout le climat autour de lui en Espagne, le Brésilien doit également partager l'affiche au Real Madrid avec Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

Vinicius Jr : La presse anglaise annonce un fiasco pour Nike ! https://t.co/9Jsrr5Ap9f pic.twitter.com/MmksOk7hs8 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Un avenir loin du Real Madrid ?

Le média ibérique fait savoir alors que ces différents ingrédients pourraient être déterminants pour l'avenir de Vinicius Jr et un possible départ du Real Madrid. Aujourd'hui, le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2027, un contrat loin d'être de longue durée. C'est visiblement ce que voulait l'agent de Vinicius Jr pour que ce dernier puisse décider de son avenir. Mais où pourrait-il alors poursuivi sa carrière ? AS évoque les pistes menant au PSG, intéressé de longue date désormais, ainsi que les plus grands clubs de Premier League.

Attention à l'Arabie Saoudite

Mais voilà qu'il ne faut également pas oublier l'Arabie Saoudite. Cet été, les Saoudiens étaient déjà prêts à faire des folies pour Vinicius Jr avec un salaire annuel de 200M€ et un contrat de 5 ans. Si le Real Madrid avait immédiatement fermé la porte, le Brésilien avait lui toutefois écouté cette proposition, avant de la refuser. Mais pas définitivement visiblement... En effet, une opération entre Vinicius Jr et l'Arabie Saoudite n'aurait pas été écartée pour l'avenir. Et si celle-ci arrivait finalement plus vite que prévu ? Affaire à suivre...