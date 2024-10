Mercato : Panique pour ce transfert inespéré du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Milan Skriniar pourrait faire ses valises au mois de janvier, et ce, pour faire son retour en Italie. En effet, le défenseur slovaque serait la priorité de la Juventus pour la prochaine fenêtre de transferts. Mais alors que ce dossier serait compliqué à finaliser, les Bianconeri auraient plusieurs plan B en tête.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Milan Skriniar pourrait partir après avoir passé seulement une saison et demie à Paris. Poussé vers la sortie par sa direction lors du dernier mercato estival, le défenseur central de 29 ans est finalement resté dans la capitale française. Toutefois, Milan Skriniar pourrait retrouver l'Italie au mois de janvier.

La Juventus a plusieurs alternatives à Skriniar

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar serait la priorité de la Juventus pour le prochain mercato hivernal. D'après le média transalpin, les Bianconeri espèrent que le PSG acceptera de négocier le prêt de leur numéro 37, et de prendre une charge une partie de son salaire. Pour rappel, Milan Skriniar percevrait environ 10M€, plus bonus, par an au PSG, étant engagé jusqu'en 2028. Et si le club de la capitale refuse de négocier une telle opération, la Vieille Dame pourrait se rabattre sur un autre joueur.

Bijol est le plan B de la Juve après Skriniar

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar est la première cible de la Juventus pour pallier l'absence sur blessure de Bremer, mais il n'est pas le seul joueur identifié. A en croire le média italien, le club emmené par Thiago Motta aurait une longue liste d'alternatives en cas d'échec avec le Slovaque. Toutefois, la Juve doit l'affiner durant les deux prochains mois. Le plan B du club turinois étant Jaka Bijol (25 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Udinese. Affaire à suivre...