OM - Greenwood : Déjà la fin du transfert de l’été ?

Axel Cornic

Relancé après un prêt plus que concluant à Getafe, Mason Greenwood a décidé de définitivement mettre son passé derrière lui et poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Mais après des débuts tonitruants, l’ancien prodige de Manchester United semble caler, avec des prestations qui sont désormais très loin des attentes.

Avec les 30M€ de son transfert et surtout l’énorme bruit qu’a entraîné son arrivée, Mason Greenwood est sans aucun conteste la recrue phare de l’été marseillais. Et son aventure à l’OM a débuté de la meilleure des manières avec cinq buts lors de ses trois premières apparitions en Ligue 1 ! Mais depuis, les choses se passent beaucoup moins bien…

L’OM submergé par le PSG

L’Anglais n’a en effet marqué qu’une seule fois depuis son doublé face au TFC (1-3), le 31 août dernier. Et face au PSG (0-3), il était tout bonnement invisible ! La plupart des observateurs n’a pas hésité à le critiquer et le pointer du doigt pour ses efforts inexistants quand il s’agissait d’aider le collectif et même Roberto De Zerbi, qui a toujours eu des mots très élogieux à l’encontre de son joueur, a semblé extrêmement agacé.

Un Greenwood aux abonnés absents

Il semble bel et bien y avoir un petit problème autour de Mason Greenwood, à Marseille. D’après les informations de RMC Sport, au sein de l’OM on reprocherait à l’ailier de 23 ans d’être trop individualiste et de ne pas travailler assez pour le collectif. Le sentiment prédominent serait celui d’une énorme déception, alors qu’on le pensait capable de pouvoir passer ce cap pour devenir encore plus important pour l’équipe.