Real Madrid - Vinicius Jr : «Bande d’ignorants», Daniel Riolo se lâche sur le Ballon d’Or !

Le Real Madrid a vivement réagi à la deuxième place de Vinicius Jr au Ballon d'Or 2024, devancé par Rodri. En signe de mécontentement, le club a boycotté la cérémonie parisienne et de nombreux supporters ont contesté cette décision, incitant le journaliste Daniel Riolo à les critiquer sévèrement, tout en saluant la victoire de Rodri.

La décision ne passe pas auprès du Real Madrid. Annoncé comme le grand favori du Ballon d’Or en cette année 2024, Vinicius Jr a finalement terminé deuxième, devancé au classement par Rodri. La formation merengue, ne s’estimant pas « respectée », a donc décidé de boycotter la cérémonie à Paris, et plusieurs joueurs madrilènes ont affiché leur soutien à l’attaquant brésilien.

Ballon d'or : La défaite de Vinicius Jr est-elle scandaleuse ? https://t.co/FiOF0h9roh pic.twitter.com/OFjq4kt3oy — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Bande d’ignorants »

Les supporters du Real Madrid se sont également lâchés sur les réseaux sociaux, de quoi faire réagir Daniel Riolo sur X. « Tous les footix supp du Real qui savent même pas où est Madrid et qui chialent pour Vinicius et insultent sur X, vous me régalez… Bande d’ignorants », a lâché le journaliste, loin d’être scandalisé par le sacre du joueur espagnol.

« L’attitude du Real est minable… »

« Carvajal ça m’allait… Rodri c’est parfait… l’attitude du Real est minable… », avait-il posté plus tôt sur le réseau social. L’international espagnol fut l’une des pièces maîtresses de la victoire de Manchester City en Premier League et de la sélection espagnole à l'Euro.