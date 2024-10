Mercato : Un club étranger terrorisé par le PSG ?

Axel Cornic

Plusieurs feuilletons ont rythmé le mercato estival du Paris Saint-Germain, c’est notamment le cas sur la toute fin. Séduit par l’offre parisienne, Ademola Lookman a en effet engagé un véritable bras de fer avec l’Atalanta pour essayer de boucler son transfert. Finalement ça n’a pas suffit , mais en Italie on se méfie toujours !

Véritable révélation de la saison dernière, Ademola Lookman a terminé sur un feu d’artifice avec un triplé en finale de la Ligue Europa. Et ça aurait bien pu être sa dernière apparition sous les couleurs de l’Atalanta, puisque le PSG a tout tenté pour le recruter lors du dernier mercato, créant un véritable drame de l’autre côté des Alpes.

L’Atalanta a réussi à résister au PSG

Car dans les derniers jours de l’été, Lookman est parti au clash pour espérer rejoindre le PSG, boycottant notamment plusieurs entraînements. Cela s’est d’ailleurs poursuivi sur les trois premières journées de Serie A, même si le Nigérian a depuis repris du service et totalise 5 buts et 5 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues.

« Qui sait si certaines options ne se représenteront pas, j’espère juste que ça ne sera pas en janvier »

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini est revenu sur cet épisode de mercato et notamment sur un possible retour du PSG pour Ademola Lookman. « Qui sait si certaines options ne se représenteront pas, j’espère juste que ça ne sera pas en janvier » a confié le coach bergamasque. « Mais pour le moment, le plus important c’est qu’il soit concentré sur l’équipe ».