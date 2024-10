Materazzi déballe tout sur son clash avec Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ennemi numéro un en France depuis la finale du Mondial 2006 et le fameux coup de boule de Zinédine Zidane, Marco Materazzi est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière. L'ancien international italien a, notamment, révélé que Gennaro Gattuso, ancien coach de l'OM, était, indirectement, à l'origine de ce clash.

L’image avait déchiré des millions de supporters français devant leur écran. Les mots de Thierry Gilardi résonnent encore dans les mémoires : « Oh Zinédine, oh Zinédine, pas ça pas ça, pas ça Zinédine ! Oh non pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !». Comme un cri du cœur, comme un refus de la réalité. Et pourtant, la dernière apparition de Zinédine Zidane sous le maillot de l’équipe de France restera ce fameux carton rouge en finale du Mondial 2006 après un coup de boule sur Marco Materazzi.

« C'est la faute de Gattuso»

On l’a su bien après, mais l’international italien avait insulté la sœur de Zidane, ce qui avait provoqué cette réaction. Mais à l’origine, Materazzi n’avait pas prévu de se payer le joueur du Real Madrid. « Au départ c’est la faute de Gattuso. Ce qu’il s’est passé, c'est que pendant la première période de la prolongation, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un arrêt énorme de Buffon. Et sur cette action, en réalité, je me prends la tête avec Gattuso parce qu’il me reproche de ne pas avoir été au marquage de Zidane qui avait frappé alors que j’étais supposé être au marquage de Trezeguet. C’était lui, Gattuso, qui devait être au marquage de Zidane. Donc en réalité on s’est pris la tête lui et moi en disant: 'c’est ta faute, c’est ma faute' » a-t-il déclaré sur le plateau du Super Moscato Show.

La suite appartient à l'histoire

Ensuite, les ingrédients étaient réunis pour obtenir cette réaction. « Et après ce qu’il s’est passé, c’est que j’ai dit que si je n’avais pas retenu Zidane on aurait été en difficulté. On s’est retrouvé à se clasher, il y avait de la nervosité et voilà ce qu’il s’est passé derrière » a confié Materazzi ce mardi.