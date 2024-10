Griezmann lâche une bombe et le «dégoûte»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la surprise générale, Antoine Griezmann a décidé de dire stop avec l'équipe de France. Longtemps perçu comme le chouchou de Didier Deschamps, le joueur de l'Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale. Une décision que personne n'avait vu venir, même ses amis. Cela vaut notamment pour Paul Pogba, quelque peu attristé par la retraite internationale de Griezmann.

On ne reverra donc plus Antoine Griezmann avec le maillot de l'équipe de France. C'est sur ses réseaux sociaux, le 30 septembre dernier, que le champion du monde 2018 annonçait prendre, à la surprise générale, sa retraite internationale : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier. J'ai eu la chance de vivre ces moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble ».

« Un peu dégoûté de ne plus porter le maillot et être dans le vestiaire avec lui »

Très proche d'Antoine Griezmann, Paul Pogba est revenu sur cette bombe lâchée par le joueur de l'Atlético de Madrid. Pour Konbini, le milieu de terrain a alors notamment fait part de sa déception, expliquant : « Perso, je n'étais pas triste, mais j'étais dégoûté. Je voulais, avec ma situation, rejouer avec lui, que ce soit en équipe de France. S'il est content, je pense pas qu'il a pris sa décision sur un coup de tête. Je suis content pour lui, si ça lui fait du bien pour lui et sa famille, il faut respecter ça. Mais je suis un peu dégoûté de ne plus porter le maillot et être dans le vestiaire avec lui ».

« C'est une bonne personne que j'aime sur et en dehors du terrain »

Relancé à propos de sa relation avec Antoine Griezmann, Paul Pogba a également confié : « Ma relation avec lui ? En dehors, on prend des nouvelles. C'est un mec, on avait le même délire. Je l'appelais l'Africain blanc. C'est une bonne personne que j'aime sur et en dehors du terrain, que ce soit lui et sa famille. On a cette relation où on se voit en dehors du foot ».