Tennis : Nadal lâche une bombe, il prend une décision radicale !

Le 10 octobre, Rafael Nadal a annoncé qu'il allait prendre sa retraite sportive après la Coupe Davis (19-24 novembre). Handicapé par son corps pendant de longs mois, le Majorquin a décidé de dire stop. Interrogé sur la fin de carrière de Rafael Nadal, Nick Kyrgios a affirmé qu'il refusait de tirer sur la corde comme son ainé.

Rafael Nadal a vécu des mois compliqués. Agé de 38 ans, le Majorquin a enchainé les pépins physiques. A tel point qu'il a décidé de mettre un terme à sa carrière après la Coupe Davis, qui aura lieu du 19 au 24 novembre.

«Je ne veux pas ramper jusqu’à la ligne d’arrivée»

« Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer sans limitations. C'est évidemment une décision difficile qui m’a demandé du temps avant d'être prise. Mais, dans cette vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment pour mettre le point final à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », a déclaré Rafael Nadal dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

«Les opérations, la douleur, tout cela n’en vaut pas la peine»

Invité à se prononcer sur la retraite de Rafael Nadal, Nick Kyrgios a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas avoir la même fin de carrière que lui. « Je regarde Andy Murray et Rafael Nadal partir. Je ne veux pas ramper jusqu’à la ligne d’arrivée de la même manière. Je pense que les opérations, la douleur, tout cela n’en vaut pas la peine, à mon avis », a confié le joueur australien de 29 ans lors d'un entretien accordé à ABC. On imagine donc que Nick Kyrgios tirera sa révérence dès que son corps commencera à se montrer capricieux.