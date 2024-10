Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, le Rolex Paris Masters a débuté à l'Accor Hotel Arena, sans Novak Djokovic. A 37 ans, le joueur serbe a décidé de se préserver en vue de la saison prochaine. Directeur du tournoi parisien, Cédric Pioline s'est prononcé sur ce forfait. Et l'ancien joueur français comprend parfaitement cette décision, surtout à son âge.

A 37 ans, Novak Djokovic doit prendre soin de son outil de travail, son corps. Toutes les occasions sont bonnes pour se ménager, et visiblement, le Rolex Paris Masters organisé à l'Accor Hotel Arena ne figure pas dans ses plans. Vainqueur à sept reprises de ce tournoi, l’ancien numéro un mondial est également incertain pour le Masters de fin d’année, qui aura lieu à Turin.

Djokovic ne se rendra pas à Paris

« Malheureusement, je ne jouerai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je demande pardon à tous ceux qui espéraient me voir jouer à ce tournoi. Je souhaite une belle semaine à tous les joueurs, sponsors, organisateurs et fans. J’ai de nombreux très bons souvenirs de mes sept titres gagnés à Paris et j’espère revenir l’année prochaine » avait confié Novak Djokovic sur les réseaux sociaux avant le début du tournoi. Après Rafael Nadal, c’est une nouvelle tête d’affiche qui déserte la salle parisienne.

« Il gère son calen­drier comme son corps lui demande de le gérer »

Mais patron du Rolex Paris Masters, Cédric Pioline comprend la décision de Djokovic. « Il est tenant du titre mais il a 37 ans si je ne me trompe pas. Il a une année compli­quée physi­que­ment puis­qu’il a été quand même opéré du ménisque juste avant Wimbledon. Il a gagné les Jeux Olympiques, c’est son seul titre mais c’était l’ob­jectif, donc objectif rempli. Je pense qu’il est arrivé à un stade de carrière où il gère son calen­drier comme son corps lui demande de le gérer » a déclaré l’ancien joueur français lors d’un entretien accordé à Eurosport.