Tennis : Après la retraite de Nadal, Djokovic va craquer ?

Après Roger Federer, Rafael Nadal s'apprête à mettre un terme à sa carrière. Novak Djokovic sera donc le seul membre du Big 3 à arpenter les courts de tennis en 2025. Mais selon l'ancien entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, le départ de l'Espagnol pourrait impacter la carrière du Serbe. Explications.

Le corps ne suit plus. A 37 ans et après de multiples pépins physiques, Rafael Nadal a dit stop. Le joueur espagnol prendra sa retraite après la phase finale de la Coupe Davis organisée à Malaga du 19 au 24 novembre. Après Roger Federer, c’est un autre membre du Big 3 qui tire sa révérence. Seul Novak Djokovic résiste encore aux difficultés du circuit ATP.

Tennis : Grande révélation pour la dernière de Nadal ! https://t.co/RZwAIWtK41 pic.twitter.com/gi9CTRG4LU — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Djokovic prend rendez-vous

Malgré un forfait au Rolex Paris Masters, Novak Djokovic a pris la décision de rempiler pour une année supplémentaire. A 37 ans, l’ancien numéro un mondial s’estime encore compétitif et capable de déranger la jeune génération représentée par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Ancien coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou est du même avis. Mais selon lui, le départ de Nadal altérera, à coup sûr, sa motivation.

« Garder sa motivation devient difficile »

« N’oublions pas que l’année dernière, il a remporté trois tournois du Grand Chelem et a joué la finale de l’autre. Il ne faut donc pas oublier que c’était il y a un an seulement, pas dix ans, mais un an seulement. Il a remporté les Jeux olympiques, ce qui était son objectif principal cette année, en battant Carlos Alcaraz en finale, en jouant un tennis fantastique, donc il n’est pas loin. Pour Novak, il s’agit uniquement de sa motivation. Maintenant que Nadal prend sa retraite, garder sa motivation devient difficile. Mais je pense qu’il peut encore gagner des tournois du Grand Chelem, j’en suis sûr » a confié l’entraîneur français dans des propos rapportés par Sport 365.