Tennis : Il désigne le successeur de Rafael Nadal !

D’ici quelques semaines, Rafael Nadal raccrochera la raquette. La légende de 38 ans a annoncé qu’elle allait mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2024. L’Espagnol, vainqueur de Roland-Garros à 14 reprises, sera naturellement regretté dans le monde du tennis comme Roger Federer avant lui. Jannik Sinner a néanmoins désigné le successeur de Rafael Nadal : Carlos Alcaraz.

«D’une certaine manière, il me rappelle Nadal»

« Ce que Carlos fait sur un court de tennis est exceptionnel et très spectaculaire. Je ne sais pas si un jour je deviendrai un joueur de tennis comme lui, car ma plus grande qualité est la solidité, mais je peux aussi frapper des coups gagnants quand il le faut. Alcaraz me rappelle, d’une certaine manière, Nadal, par sa façon de presser dès le premier point et de courir sur le court. Il sait comment enflammer le public, alors que je suis beaucoup plus cool » a lancé l’actuel numéro 1 mondial dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Nadal prend sa retraite, «c’est un peu douloureux» pour Alcaraz

Carlos Alcaraz, lui, a avoué qu’il avait eu du mal à accepter que Rafael Nadal ait décidé de prendre sa retraite. « Personnellement, vous ne voulez jamais voir votre idole prendre sa retraite et regarder ses derniers matchs, la vérité est que c’est un peu douloureux. Mais la vérité est que je l’ai vu avec de bons yeux, avec tout l’espoir de pouvoir profiter de ses derniers matchs, du plus de temps possible qu’il passe sur le terrain. Et ça a été un plaisir de le voir » a confié l’Espagnol.