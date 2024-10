Top 14 : Un clash éclate avec Urios !

Arnaud De Kanel

De nouveau giflée à l'extérieur, l'ASM de Christophe Urios fait la Une ce dimanche matin. Ce nouveau revers n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir Marvin O’Connor qui s'en est pris à l'entraineur clermontois sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Pats, le président de l'ASM, a répondu à son ancien joueur via un communiqué.

Nouvelle déconvenue pour l'ASM Clermont Auvergne qui n'y arrive toujours pas à l'extérieur cette saison en Top 14. « On avait de l'ambition, on savait qu'on avait une fenêtre de tir. J'ai trouvé le 5 de devant émoussé, nos avants pas costauds, notre jeu offensif pas en place. On ne trouve pas les touches. Et individuellement on a fait des erreurs incroyables. Les matches à l'extérieur se suivent et se ressemblent : le tarif c'est 40. Ça commence à me gonfler qu'on n'arrive pas à imposer ce qu'on veut, c'est toujours le même tarif, toujours les mêmes erreurs. C'est fatigant », déplorait Christophe Urios à l'issue de la rencontre face au Stade Français samedi soir. Et sur les réseaux sociaux, il s'est attiré les foudres de Marvin O’Connor.

«Il n’y a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer trou de balle»

« Belle perf' mon Christophe encore. 450 points encaissés à l’extérieur et tu prolonges. Tu es un génie. Tu as l’air de vraiment embarquer tout le monde Einstein. Il n’y a pas un seul de tes super soldats qui peut te piffrer trou de balle », a lâché l'ancien clermontois sur X (ex-Twitter). En soutien à Christophe Urios, l'ASM, par la voix de son président Jean-Claude Pats, a réagi.

«Marvin O’Connor fait ressortir sa frustration héritée du passé»

« Je ne peux tolérer que qui que ce soit ne s’attaque publiquement et salisse le club ou l’un de ses membres. Dans son message Marvin O’Connor fait ressortir sa frustration héritée du passé. Christophe n’a pas eu besoin des réseaux sociaux pour lui signifier en juin 2023 qu’il ne compterait pas sur lui et qu’il lui proposait, pour le bien de sa carrière, de chercher un nouveau club. Il n’a pas souhaité le faire préférant capitaliser sur sa dernière année de contrat, en toute connaissance de cause et sans l’espoir de jouer. Ce fut son droit, c’est le nôtre de défendre notre club d’un ex-joueur frustré. L’ASM a toujours été transparente avec lui, protectrice en toute occasion… Personne au club n’a besoin d’intermédiaire ou de réseaux sociaux pour échanger avec Christophe, l’un de ses adjoints ou moi-même. Une des valeurs de notre club est le respect, nous y sommes fondamentalement très attachés », a confié Jean-Claude Pats dans un communiqué publié en fin de matinée. Une réponse sèche qui marque le début d'un clash au cœur duquel se trouve Christophe Urios.