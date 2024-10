Top 14 : Urios scelle son avenir !

Axel Cornic

Après l’échec à l’Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios semble enfin trouvé un club où il peut s’inscrire dans la durée. Il a en effet récemment prolongé avec l’ASM Clermont Auvergne jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option qui pourrait lui permettre d’allonger un peu plus son projet débuté en 2023.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà. Arrivé en janvier 2023 après un passage compliqué à l’UBB, Christophe Urios tente de redorer le blason de l’ASM Clermont Auvergne. Son travail a déjà porté ses fruits, mais on est encore très loin du compte et le manager de 58 ans a donc décidé de prolonger son contrat au moins jusqu’en 2027, afin de pouvoir continuer sur sa lancée.

« Depuis le début, je dis que je veux rester »

Présent en conférence de presse ce vendredi, il a pour la première fois commenté cette prolongation avec Clermont. « Je suis content, mais ce n’est pas un scoop. Depuis le début, je dis que je veux rester, je n’étais pas sur le marché d’ailleurs. Depuis la réception de Toulon, on discute avec le président Jean-Claude Pats et c’est très enrichissant. On travaille sur l’évolution de l’ASM et du rugby en général. Sur le plan familial, nous sommes très bien en Auvergne, personnellement, je suis fier et satisfait de continuer cette aventure » a expliqué Christophe Urios.

« Je voulais m’engager sur le long terme parce que le projet ne fait que commencer »

« Depuis que je suis arrivé en janvier 2023, on a changé beaucoup de choses, on a nettoyé, réorganisé… On n’a pas les récompenses de ce travail mais elles vont venir ! Et c’est pour cette raison que je voulais m’engager sur le long terme parce que le projet ne fait que commencer » a souligné le boss clermontois. « Je ne vais pas rappeler dans quel état j’ai trouvé le club, ni tout le travail qu’on a à faire (...) Je suis convaincu que l’ASM va gagner rapidement et redevenir attractive rapidement, mais il y a des bases à remettre en place ».