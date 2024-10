Top 14 : Grégory Alldritt jubile après l'UBB

Arnaud De Kanel

Humilié face à Bayonne le week-end dernier, le Stade Rochelais s'est parfaitement ressaisit en faisant chuter l'UBB pour la deuxième fois de la saison. Une très grosse performance des hommes de Ronan O'Gara qui a été saluée par le capitaine Grégory Alldritt.

La lourde défaite subie au Pays Basque le week-end dernier aura eu le mérite de réveiller le Stade Rochelais. Les coéquipiers de Grégory Alldriit ont signé leur match référence de la saison dimanche soir en prenant le dessus sur l'UBB, la meilleure attaque du championnat. Ce succès permet aux Rochelais de revenir à un point de leur adversaire du soir, et à deux points de la tête de ce Top 14. Le match pourrait faire date dans cette saison qui vient peut-être de basculer dans le bon sens pour les hommes de Ronan O'Gara.

«Ça fait plaisir»

Agacé après la défaite contre Bayonne, Grégory Alldritt a retrouvé le sourire. « Très content de la victoire face à Bordeaux, qui faisait un sacré début de saison. Ça fait plaisir. Maintenant, ça serait bien que cette intensité soit présente à tous les matchs et que nous n'attendions pas d'être piqués pour répondre. Au final, ces semaines sont les plus faciles à gérer parce que tout le monde était concerné et montivé. Nous avons fait une super semaine d'entraînement donc je n'étais pas inquiet sur l'attitude que nous allions avoir ce soir », a déclaré le troisième ligne du XV de France au micro de Canal+, qui confirme sa montée en puissance depuis quelques matchs.

«Je me sens en forme»

« Je me sens bien, j'ai fait une bonne présaison. Petit à petit, j'essaie de monter en puissance, il me reste encore beaucoup de travail. Nous ne sommes qu'en début de saison mais je me sens en forme », a ajouté Grégory Alldritt. A lui de confirmer avec le XV de France qu'il retrouvera dans les prochains jours.