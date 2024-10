Top 14 : «Un crève-cœur», la grosse confidence de Bernard Laporte

Jean de Teyssière

Bernard Laporte est désormais directeur du rugby pour le club de Montpellier. Le début de saison du MHR est compliqué, avec déjà quatre défaites et seulement dix points engrangés. 11ème avant le début de la septième journée du Top 14, Montpellier se déplacera ce samedi à Toulon, ancien club de Bernard Laporte, avec qui il a remporté de nombreux titres.

Le passage de Bernard Laporte à Toulon a été couronné de succès. Avec le club situé dans le Var, il a notamment remporté le Top 14 en 2014 et trois fois la Coupe d’Europe, en 2013, 2014 et 2015. Il s’agit des derniers titres principaux du RC Toulon, qui avait véritablement construit une équipe de folie, sous l’impulsion de son président, Mourad Boudjellal.

«Tous les matchs sont importants»

Bernard Laporte était présent à la Foire international de Montpellier sur le stand de Midi Libre, qui fêtait ses 80 ans d’existence. Dans des propos rapportés par Rugbyrama, Bernard Laporte, le directeur du rugby de Montpellier évoque le match à venir face au RC Toulon : « Nous n’avons plus de calcul à faire. Tous les matchs sont importants. Après, on recevra la Rochelle et on ira à Castres. On doit tout jouer à fond. Les joueurs ont bien réagi après le match contre Vannes. Il faut continuer nos belles performances à l’extérieur. »

«Jouer contre Toulon, c’est un crève-cœur»

Forcément, pour l'ancien sélectionneur du XV de France, jouer contre Toulon reste spécial, lui qui a entraîné le club de 2011 à 2016 : « Jouer contre Toulon, c’est à chaque fois un crève-coeur. Toulon c’est beaucoup de souvenirs, beaucoup d’amis, beaucoup de joueurs avec qui je suis encore en contact et qui n’y sont plus. Toulon, c’est une ville où le rugby est une religion. J’ai connu les deux extrêmes avec le Stade français, et j’ai aimé ces deux extrêmes. »