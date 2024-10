Top 14 : Urios viré ? La décision est prise

Jean de Teyssière

Samedi soir, l’ASM Clermont-Auvergne a été balayée par le Stade toulousain, lors de la sixième journée du Top 14 (14-48). Les hommes de Christophe Urios ont subi la foudre d’Antoine Dupont, de retour après quasiment trois mois d’arrêt et auteur d’un triplé en neuf minutes. Désormais, la question de l’avenir du manager clermontois se pose et il devrait être prolongé par Clermont.

Arrivé en janvier 2022, Christophe Urios arrive en fin de contrat avec Clermont en juin prochain. L’ancien manager de l’UBB et de Castres est en discussion depuis le début de la saison avec ses dirigeants pour savoir si oui où non, l’aventure continue. Ces discussions devraient s’intensifier et trouver une issue dans les prochains jours.

Urios va rencontrer les dirigeants clermontois

Cette saison de Top 14 va être intense pour de nombreux managers qui pourraient disputer leur dernière année dans leur club. C’est notamment le cas de Christophe Urios. Arrivé en janvier 2022 après son renvoi de l’UBB, le natif de Montpellier continue de redresser un club qui était alors en perdition. Mais son contrat se termine en juin prochain et Christophe Urios aimerait clarifier sa situation. Et cette semaine, tout devrait s’éclaircir entre les deux parties.

Une prolongation de trois ans ?

En effet, d’après les informations du Midi Olympique, les dirigeants clermontois aimeraient prolonger l’aventure de leur manager. Christophe Urios souhaiterait d’ailleurs s’engager sur une longue période, de trois années. En cas d’échec des négociations, les dirigeants clermontois savent à quel saint se vouer puisqu’ils pourraient se laisser tenter par un trio Ghezal-Parra-Zirakashvili. Mais pour le moment, Morgan Parra est lié contractuellement avec le Stade français. Christophe Urios et l'ASM Clermont Auvergne devraient se rencontrer ce mardi pour parler de cette prolongation et le club communiquera sa décision dans les jours qui suivent. Sans doute pour annoncer la suite de l’aventure commune jusqu’en 2028.