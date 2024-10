Top 14 : Un joueur d'Urios veut se faire pardonner

Jean de Teyssière

Le week-end dernier a été un véritable cauchemar pour Christophe Urios et ses hommes. Balayée par Perpignan, l’ASM Clermont-Auvergne a subi une très lourde défaite (3-33), alors qu’elle avait réalisé un très bon début de saison. Ce dimanche, en clôture de la cinquième journée de Top 14, les joueurs veulent se faire pardonner et battre le RC Toulon à Marcel-Michelin.

Christophe Urios n’avait évidemment pas été content du tout de la prestation de ses hommes sur la pelouse de Perpignan. L’USAP a explosé Clermont (33-3) pour ce qui était alors sa première victoire de la saison. Clermont, qui espère vivre une saison plus sereine que celle de l’année dernière va vite devoir se remettre en ordre de marche.

«J’espère qu’on se fera pardonner»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama, l’ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta évoque la rencontre de ce dimanche face à Toulon : « Franchement, on a été très déçu de notre performance car toute la semaine on a parlé de faire un bon match à Perpignan dans l’agressivité et au final on est passé à côté surtout dans l’intensité. Je pense que demain on sera focus, j’espère qu’on se fera pardonner, car on n’a pas montré notre vrai visage. Comment je l’explique ? Je ne sais pas… Car je sentais qu’on était prêt et au final on ne l’était pas. Mais je n’ai pas la recette, je ne suis pas dans la tête de chaque joueur, et il faudra montrer un autre visage. »

«J’ai confiance!»

« Ce n’est pas encore bien, on a essayé de rectifier des choses cette semaine et j’espère qu’on montrera une meilleure façon de jouer au rugby. À domicile, on montre souvent une belle intensité mais on n’est pas très bien connecté dans le jeu, poursuit le protégé d'Urios. Je crois qu’on a fait la meilleure semaine d’entraînement par rapport aux connexions offensives, c’est positif ! On était focus, mais il faudra le faire en match ! Mais j’ai confiance. »