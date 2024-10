Top 14 : «C'est fatigant», Urios craque encore !

Arnaud De Kanel

L'ASM voyage toujours aussi mal. Pour la quatrième fois depuis le début de la saison, les Auvergnats ont encaissé plus de 30 points à l'extérieur. Une nouvelle contre-performance qui a logiquement provoqué l'énervement de Christophe Urios, agacé par la prestation de ses joueurs.

Les déplacements se suivent et se ressemblent pour l'ASM, encore battue samedi soir à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est le Stade Français, qui connait pourtant un début de saison très compliqué, qui a profité de la fébrilité des Jaunards hors de leurs bases pour se relancer avec la manière. Les pensionnaires du Stade Jean Bouin en ont passé 36 à leurs adversaires du soir qui enchainent les déconvenues à plus de 30 points dès qu'ils se déplacent. Christophe Urios est à bout.

Top 14 : Urios répond à la colère des supporters ! https://t.co/KK2EkLP12s pic.twitter.com/0lyMOzy38E — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

«Ça commence à me gonfler»

« On avait de l'ambition, on savait qu'on avait une fenêtre de tir. J'ai trouvé le 5 de devant émoussé, nos avants pas costauds, notre jeu offensif pas en place. On ne trouve pas les touches. Et individuellement on a fait des erreurs incroyables. Les matches à l'extérieur se suivent et se ressemblent : le tarif c'est 40. Ça commence à me gonfler qu'on n'arrive pas à imposer ce qu'on veut, c'est toujours le même tarif, toujours les mêmes erreurs. C'est fatigant », a déploré Christophe Urios dans des propos relayés par L'Equipe. Il ne comprend pas pourquoi ses hommes ne jouent pas comme à Michelin.

«Les bases ne sont pas bonnes»

« Notre rugby n'est pas assez costaud. Sous pression, on n'arrive pas à avoir la solidarité qu'il faut. On savait que cette équipe allait réagir et on prend deux premiers essais à cause de plaquages manqués. Notre animation offensive n'est pas bonne mais pour ça il faut que les avants dominent comme on le fait au Michelin. Il n'y a pas de révolte car on n'a pas le ballon. Les bases ne sont pas bonnes. On n'est pas solidaires comme on le voit sur la conquête en mêlée. Il faut être bon sur la discipline et on prend deux cartons jaunes. Et enfin, il faut être efficace. On passe dix minutes sur la ligne en première mi-temps sans marquer. À partir de là... », a ajouté Christophe Urios. L'ASM recevra l'UBB samedi prochain, loin d'être la meilleure formation à affronter pour se relancer.