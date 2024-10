Mercato : Rabiot débarque à l’OM, le clan Deschamps valide

Arnaud De Kanel

Désireux de changer d'air, Adrien Rabiot n'a pas prolongé son contrat avec la Juventus qu'il a quitté au mois de juin. L'international tricolore a ensuite cherché un club tout l'été avant que l'OM ne se manifeste et réussisse à la convaincre de signer. Un membre du staff de Didier Deschamps valide cette signature.

Formé au PSG, Adrien Rabiot s'est engagé à l'OM à la surprise générale. Il faut dire que le club phocéen était la dernière alternative pour l'international tricolore qui s'est montré trop gourmand avec ses autres prétendants. Ces derniers n'avaient donc pas donné suite et l'OM, via Medhi Benatia, en a profité.

OM - PSG : Le verdict est tombé pour Adrien Rabiot ! https://t.co/azhQs7lE3Q pic.twitter.com/StBXJQiDKm — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

«Il est complet, intelligent»

La signature d'Adrien Rabiot à l'OM n'a pas manqué de faire réagir et un mois et demi plus tard, les débats sont encore d'actualité. Ce dimanche soir, le milieu de terrain retrouvera son club formateur, le PSG, qu'il affrontera pour la première fois avec le maillot de l'OM. Le club phocéen a frappé un grand coup puisque son profil fait l'unanimité au sein du staff de Didier Deschamps.

«Un leader en équipe de France»

« Il est complet, intelligent, bon à la récupération et dans l'utilisation, a le bon état d'esprit, est capable de prendre ses responsabilités puisqu'il est un leader en équipe de France et a porté le brassard à la Juve, où il a beaucoup progressé », a confié un proche de Didier Deschamps dans les colonnes de La Provence.