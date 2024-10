Mercato : «Le milieu de terrain absolu» a signé à l’OM !

Arnaud De Kanel

Libre de tout contrat après la fermeture du mercato, Adrien Rabiot a du tirer une croix sur ses ambitions de rallier un cador européen. L'OM en a profité pour signer l'un des plus gros coups de l'ère McCourt. Et du côté de la Juve, on commence déjà à regretter celui qui est décrit comme «le milieu de terrain absolu».

Annoncé à Manchester United mais aussi au FC Barcelone, Adrien Rabiot a finalement rebondi du côté de l'OM. Medhi Benatia y a cru et il a plutôt bien fait de prendre son téléphone pour prendre la température auprès de l'international tricolore, très vite emballé à l'idée de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

OM : Rabiot va prendre sa revanche sur le PSG ? https://t.co/gq8xtG4OWt pic.twitter.com/0QCh6GnFpY — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

«C'est un joueur exceptionnel»

Et pour cause, Adrien Rabiot connait bien le football italien puisqu'il a évolué à la Juventus pendant six saisons. D'ailleurs, il a marqué de son empreinte un ancien membre du club turinois.

«Le milieu de terrain absolu»

« Il a atteint le top niveau en Serie A. Il a un grand moteur, de la résistance, est technique, a progressé tactiquement, c'est un joueur exceptionnel. Le milieu de terrain absolu », s'enflamme un ancien membre du staff de la Juventus dans les colonnes de La Provence ce dimanche. Adrien Rabiot, qui disputera son premier Classico avec l'OM ce dimanche soir, appréciera.