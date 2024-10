Vinicius Jr - Ballon d'Or : La polémique relancée par un joueur du Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le Real Madrid n’a pas fait le déplacement à Paris lundi soir, où avait lieu la cérémonie de remise du Ballon d’Or. Ayant compris que ni Vinicius Jr, ni Dani Carvajal, ne seraient sacrés, la Casa Blanca a annulé le voyage de sa délégation. Le second nommé ne semble pourtant pas très contrarié, puisqu’il a été le premier à féliciter Rodri, comme ce dernier l’a révélé.

Champion d’Angleterre avec Manchester City et d’Europe avec l’Espagne, Rodri est devenu lundi soir le troisième espagnol de l’histoire à remporter le Ballon d’Or, après Alfredo Di Stefano (1957, 1959) et Luis Suarez (1960). Un sacre auquel un des plus grands clubs d’Espagne et du monde n’a pas assisté, le Real Madrid. À la dernière minute, la Casa Blanca a annulé le déplacement de sa délégation.

« Les mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur »

« Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, les mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le Ballon d'Or et l'UEFA ne respectent pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté », a indiqué le Real Madrid. Vinicius Jr était annoncé comme le grand favori, tandis que Dani Carvajal avait des arguments à faire valoir, vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions avec les Merengue, ainsi que de l’Euro avec l’Espagne, comme Rodri.

« Le premier appel que j'ai reçu à mon départ était celui de Dani Carvajal »

Mais contrairement à son club, Dani Carvajal ne semble pas en tenir rigueur à son compatriote. En effet, auprès de Marca, Rodri a révélé que la star du Real Madrid avait été la première personne à le féliciter : « Le premier appel que j'ai reçu à mon départ était celui de Dani Carvajal. C'est un joueur avec lequel je suis très proche, encore plus maintenant avec la blessure, c'est un joueur qui partage les mêmes valeurs que moi, il a un amour de toujours pour un club comme le Real Madrid, nous avons partagé beaucoup de choses ensemble récemment et il m'a félicité. »