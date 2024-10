«Il n’est plus le même», Mbappé se fait tacler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà la cible des critiques depuis le début de la saison, Kylian Mbappé l’est encore plus après la gifle reçue par le Real Madrid lors du Clasico face au FC Barcelone samedi dernier (0-4). Une méforme évoquée par Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club et qui date de la Coupe du monde au Qatar selon elle.

« Alarmant », « ridicule », « pas au niveau que l’on attend de lui »… La presse espagnole n’y est pas allée de main morte envers Kylian Mbappé après son premier Clasico avec le Real Madrid. Les Merengue se sont lourdement inclinés au Santiago Bernabéu contre le FC Barcelone (0-4) et le capitaine de l’équipe de France est désigné comme un des principaux responsables, lui qui a été signalé huit fois en position de hors-jeu au cours de la rencontre.

« Depuis la Coupe du Monde au Qatar, il n'est plus le même »

« Après le match d'hier (samedi), je me suis dit qu'il n’était plus le joueur top mondial qu'on a connu il y a quelques années. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, il n'est plus le même », a réagi Laure Boulleau, dimanche sur le plateau du Canal Football Club. L’ancienne joueuse du PSG estime que Kylian Mbappé n’est plus au même niveau depuis le Mondial 2022, où il avait inscrit un triplé en finale face à l'Argentine, et est notamment interpellée par son manque d’effort.

« Je trouve qu'il a perdu cette faim d'efforts »

« Je trouve que samedi c'était encore flagrant. Il y a une déception sur la qualité de ses appels, mais ce qui m'énerve c'est que je trouve qu'il a perdu cette faim d'efforts, la volonté de se faire mal, de faire les courses. Je me souviens de lui en 2018 avec de la vitesse, de l'explosivité et de la finition. Là, c'était presque une caricature avec tous ses hors-jeux », a ajouté Laure Boulleau.