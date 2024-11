PSG : Coup de tonnerre sur le mercato !

Axel Cornic

Peu utilisé depuis le début de la saison, Milan Skriniar pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Une piste pourrait se dessiner du côté de la Serie A, avec la Juventus qui doit faire face à une hécatombe en défense et cherche désespérèrent des renforts.

Un an et demi après son arrivée en provenance de l’Inter, Milan Skriniar pourrait faire son retour en Serie A. L’AC Milan, le Napoli, mais surtout la Juventus penseraient au défenseur central de 29 ans, qui n’entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique au PSG. Et la piste turinoise fait beaucoup parler de l’autre côté des Alpes.

La Juventus veut décrocher un prêt

Ces derniers jours, plusieurs médias italiens ont évoqué le plan des Bianconeri pour Skriniar, qui semble être un profil très apprécié. La formule serait celle d’un prêt de six mois sans option d’achat, avec le PSG qui devrait prendre en charge une grande partie du salaire du joueur, qui est actuellement de 10M€ par an. L’idée est en effet de prendre un joueur capable notamment de pallier l’absence de Bremer, out pour le reste de la saison.

Uniquement un transfert pour le PSG ?

Un scénario qui semblait pouvoir convenir aux Parisiens... jusqu’à maintenant. La Gazzetta dello Sport explique en effet que le PSG souhaiterait un transfert définitif pour Milan Skriniar et non un prêt, surtout sans aucune option d’achat. Le problème c’est que la Juventus ne souhaiterait pas dépenser de gros montants pour un défenseur et pourrait donc se tourner vers des alternatives moins chères.