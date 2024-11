Lâché par Galthié, il peut dire adieu au XV de France

Axel Cornic

Absent dans le groupe pour affronter les All Blacks ce samedi, Matthieu Jalibert pourrait bien avoir fait une croix sur son avenir avec le XV de France. L’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles aurait notamment refusé son rôle de réserviste et ne sera d’ailleurs pas présent pour le dernier test-match de la tournée de novembre, face à l’Argentine.

La France a signé un succès éclatant face aux All Blacks, mais après l’euphorie il y a un gros problème qui fait surface. Car lors de l’annonce du groupe pour préparer le match de l’Argentine, le dernier de cette année 2024 pour le XV de France, une absence a sauté aux yeux. Il s’agit évidemment de celle de Matthieu Jalibert, dont l’avenir en sélection semble avoir pris un sacré coup dans l’aile.

XV de France : Antoine Dupont a vécu un moment «spécial» face à la Nouvelle-Zélande https://t.co/6zcyY2wLrE pic.twitter.com/mLrgp9nOUF — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

Jalibert quitte le XV de France

Ecarté par Fabien Galthié, l’ouvreur français a surpris tout le monde en refusant le rôle de réserviste pour le match face aux All Blacks, rentrant donc à Bordeaux. Une décision qui pourrait bien compliquer les choses pour la suite, encore plus avec la prestation de Thomas Ramos, qui a répondu présent à un poste qui n’est pas le sien... qui plus est face à l’une des meilleures équipes du monde !

« Il continuera en équipe de France... s'il le souhaite »

Interrogé en conférence de presse, Fabien Galthié a émis son avis au sujet de l’avenir de Matthieu Jalibert avec le XV de France. « C'est son choix. Chacun vit ses émotions, chacun est libre de les partager. Nous, on a besoin de détermination, de joueurs forts. Jusqu'ici, il a toujours apporté le meilleur de lui-même. Il continuera en équipe de France... s'il le souhaite. C'est à lui de prendre cette décision » a expliqué le sélectionneur français. A noter qu’au football on a connu une situation semblable avec Adrien Rabiot, qui après avoir refusé un rôle de réserviste en 2018 a finalement fait son retour en équipe de France.