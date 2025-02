Grosse surprise, Romain Ntamack en Italie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suspendu pour trois semaines suite à son son vilain geste avec le XV de France face au pays de Galles qui lui avait valu un carton rouge, Romain Ntamack pourrait néanmoins faire son retour beaucoup plus tôt et se retrouver dans la composition des Bleus pour le match des 6 Nations en Italie, dès le 23 février prochain. On vous explique la raison de ce possible retour anticipé pour le demi d'ouverture du XV de France.

La commission de discipline indépendante du Tournoi des Six Nations a tranché pour la suspension de Romain Ntamack suite à son carton rouge reçu vendredi dernier contre le Pays de Galles (43-0) lors du premier match du Tournoi des 6 nations (plaquage jugé dangereux sur Ben Thomas). Auditionné mercredi matin, le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain a d'abord écopé de six semaines de suspension, sanction qui a ensuite été réduite à trois semaines étant donné que le joueur a plaidé coupable. Et pourtant, Ntamack devrait pouvoir faire son retour plus vite que prévu...

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

Ntamack de retour en Italie le 23 février ?

Le numéro 10 du XV de France va pouvoir profiter d’une remise de peine qui devrait réduire la durée de cette sanction, et ainsi lui permettre d'être présent avec les Bleus en Italie (à Rome), le 23 février prochain, pour la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. En effet, en 2021, la fédération internationale avait décidé d'instaurer une formation au plaquage permettant aux joueurs de mieux comprendre leur faute et de raboter un peu la suspension. En clair, s'il valide cette sorte de stage et grâce à son « casier » favorable au niveau de l'historique de ses suspensions, Romain Ntamack aura purgé l’entièreté de sa sanction après le match de Toulouse contre Clermont, le 16 février prochain, et sera donc apte à jouer en Italie avec le XV de France le 23.

Un règlement qui fait les affaires de Ntamack

Sur son site officiel, World Rugby détaille toute cette procédure qui concerne aujourd'hui Romain Ntamack : « Tout joueur qui reçoit une citation ou qui se voit confirmer un carton rouge par un jury disciplinaire pour contact avec la tête peut demander à atténuer sa sanction en demandant à bénéficier d’un appui de coaching qui analysera la technique de plaquage/contact, identifiera et mettra en œuvre des changements positifs pour réduire le risque de blessure. Cette intervention sera supervisée par un groupe indépendant d’experts et ne sera accessible qu’aux primo-contrevenants », indique le règlement. Romain Ntamack devrait donc, sauf énorme surprise, pouvoir alléger sa suspension et se rendre en Italie avec le XV de France le 23 février prochain.