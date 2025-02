Une star du XV de France chez l’ennemi !

Thomas Bourseau

Le XV de France va-t-il effectuer non pas la passe de trois, mais de quatre ? Victorieux lors des trois dernières confrontations face au XV de la Rose, les Bleus entendent bien enfoncer le clou à Twickenham samedi dans le jardin de la sélection anglaise. Resté sur le carreau pour cause de blessure, Gaël Fickou, centre du XV de France et du Racing 92, a révélé qu’il suivrait le match avec son coéquipier anglais Owen Farrell. L'ennemi donc de ce Crunch.

Fabien Galthié est contraint d’opérer sans un pilier de son équipe en ce début de Tournoi des 6 nations. En raison d’une fracture du pouce gauche, Gaël Fickou a été opéré à le lundi 30 décembre 2024. Cette intervention chirurgicale oblige le centre du Racing 92 et du XV de France à se tenir éloigné des pelouses et de suivre les performances des Bleus en tant que simple spectateur et non acteur.

Vendredi dernier, Fickou a pu assister à la démonstration de ses coéquipiers face au Pays de Galles en ouverture de la compétition de la sélection tricolore pour ce 6 nations (43-0).

«Je vais regarder le match avec Owen Farrell, donc j’espère que l’on va gagner»

Coéquipier d’Owen Farell au Racing 92, Gaël Fickou a révélé qu’il suivrait ce Crunch entre le XV de la Rose et le XV de France ce samedi soir avec l’ennemi anglais. « Je vais regarder le match avec Owen Farrell, donc j’espère que l’on va gagner. Bon, j’en suis persuadé en fait ! Je crois tellement en mes coéquipiers. Ça va être drôle de voir le match avec lui ».

La rivalité entre les Français et les Anglais remontent à des décennies au rugby, mais la proximité entre les deux joueurs du Racing 92 va leur permettre de passer outre.

«C’est un des mecs les plus humbles que je connaisse»

D’autant plus que si l’on se fie aux propos tenus par Gaël Fickou pendant l’émission Kick-Off Rugby de Rugbyrama, Owen Farrell est bien plus charmant que l’image qu’il renvoie dans les médias. « Par contre, tout le monde à l’image d’un Owen chambreur alors que pas du tout. J’avais aussi cette image de lui, mais c’est un des mecs les plus humbles que je connaisse. Il est simple, gentil, travailleur. Nous, les Français, avons une mauvaise image de lui car il nous a chambrés un paquet de fois. Mais quand tu joues avec lui, ça n’a rien à voir, c’est un super mec ! Je redoutais ce côté chambreur, je l’avoue. Il est très dur sur le terrain mais il a une super attitude en dehors. C’est pour cela qu’il est aimé de tous ses coéquipiers ! ».

Reste à savoir quel joueur du Racing 92 sautera de joie à la fin des 80 minutes de ce choc entre le XV de France et le XV de la Rose désormais. Réponse samedi soir en terres anglaises à Twickenham.