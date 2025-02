Antoine Dupont, un moment historique sous ses yeux ?

Thomas Bourseau

Le Crunch sera au menu des fans de rugby samedi soir et pas dans n’importe quel théâtre puisqu’il aura lieu… à Twickenham. L’Angleterre recevra les Bleus. Nouvelle confrontation donc entre le XV de la Rose et le XV de France, une opposition qui avait notamment souri à Damien Penaud il y a 2 ans, en attestent ses deux essais. Et ce nouveau clash pourrait permettre au centre et ailier de l’UBB et de la sélection tricolore de rafler un record établi par Serge Blanco, le tout sous les yeux d’Antoine Dupont.

Samedi soir, dans l’antre de Twickenham, le XV de France sera confronté au XV de la Rose pour une nouvelle édition du Crunch en ce début du Tournoi des 6 nations. Les Bleus de Fabien Galthié restent sur trois succès de rang contre l’Angleterre dans cette compétition dont une victoire probante en 2023 en terres anglaises (53-10). Un match auquel Damian Penaud avait pris part et pas de n’importe quelle manière avec deux essais.

Jalibert revient en force ? Ramos défend l'ouvreur pour le choc contre l'Angleterre ! 🇫🇷

Galthié sur Penaud : «Il doit avoir très faim»

Le XV de France a fait le job vendredi dernier en surclassant le Pays de Galles pour son entrée en lice de ce Tournoi des 6 nations (43-0). Un tout autre morceau se dressera sur le chemin des hommes de Fabien Galthié, bien préparés sans Romain Ntamack suspendu, mais avec Matthieu Jalibert à sa place, Antoine Dupont et donc Damian Penaud. Une première depuis près d’un an pour le centre et ailier de l’UBB.

Le dernier match de Penaud en sélection remonte au 16 mars 2024 et à la victoire contre le XV de la Rose (33-31). Il a en effet raté la tournée d’automne en raison de problèmes pulmonaires et le rendez-vous face aux Gallois puisqu’il était touché à un orteil. Néanmoins, Damian Penaud est apte et a « faim » selon son sélectionneur qui a tenu le discours suivant en conférence de presse jeudi. « C’est vrai que finalement le temps passe et que ça fait plus d’un an qu’il n’a pas joué en équipe de France, je pense qu’il doit avoir faim, il doit avoir très faim. C’est un finisseur, c’est quelqu’un qui nous apporte le déséquilibre offensif, mais c’est aussi un bon défenseur. Sans ballon, il sait bien se placer, il connaît bien notre système, il est sélectionné avec nous depuis 2020 de manière régulière. Il a toujours répondu présent, toujours été bon, souvent très bon ».

Damian Penaud à deux essais du record de Serge Blanco ?

Et ce retour à la compétition avec le XV de France pourrait permettre à Damian Penaud d’entrer dans l’histoire. Comptant à ce jour 36 essais marqués avec la sélection tricolore, le centre et ailier a l’occasion d’égaler voire de dépasser le record d’essais de Serge Blanco pendant ce Tournoi des 6 nations comme Canal+ l’a souligné ces dernières heures. Un moment historique auquel pourrait ainsi assister Antoine Dupont à Twickenham samedi soir à 20h heure locale.