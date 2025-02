Antoine Dupont avec une grande star, la belle déclaration !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Véritable maître à jouer du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont affiche un niveau de performance qui impressionne les observateurs étrangers match après match. Et Brian O’Driscoll, légende du rugby irlandais, n'hésite pas à placer le demi de mêlée des Bleus au niveau de Lionel Messi dans sa régularité et sa capacité à marquer les rencontres de son empreinte. Un bel hommage.

Antoine Dupont est-il le Lionel Messi du rugby ? Considéré comme une référence mondiale de par ses performances XXL avec le XV de France et son club du Stade Toulousain, le demi de mêlée tricolore évolue dans la cour des plus grands sportifs. Et alors que ses matchs sont suivis de très près en cette période de Tournoi des 6 Nations avec le XV de France et le choc qui se profile demain face à l'Angleterre, Dupont est une nouvelle fois comparé avec Messi, la superstar du football argentin, passé notamment par le FC Barcelone et le PSG.

« C’est passionnant de le regarder »

Invitée du show Off The Ball, l'ancienne légende du rugby irlandais Brian O’Driscoll a analysé le niveau de jeu XXL d'Antoine Dupont : « Il réussit à transformer une mauvaise décision en une bonne grâce à son physique, à sa force, à sa vitesse et à sa rapidité d’esprit. On ne le voit pas se faire retourner parce qu’il trouve un moyen de s’en sortir par la pensée, le physique ou le jeu de jambes. C’est passionnant de le regarder. Et il vaut trois joueurs pour l’équipe dans laquelle il se trouve », explique-t-il.

« Comme Messi à son meilleur niveau »

L'Irlandais, qui fait donc une belle déclaration à Antoine Dupont, n'hésite d'ailleurs pas à le mettre avec Messi en terme de niveau de performance et de régularité dans son sport : « Avec lui, nous attendons de la magie à chaque match et il en fait à chaque fois. Il joue à un niveau complètement différent. Il joue un jeu différent. C’est comme Messi à son meilleur niveau », poursuit Brian O’Driscoll. Une comparaison que Dupont appréciera très certainement...