Romain Ntamack, la grande émotion !

C'est désormais officiel, Romain Ntamack manquera le choc en Angleterre samedi pour la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. L'ouvreur du XV de France a effectivement écopé d'une suspension de trois semaines après son expulsion contre le Pays de Galles (43-0). Il sera donc de retour le 23 février prochain face à l'Italie. Non sans émotion.

Depuis son expulsion contre le Pays de Galles pour son grand retour avec le XV de France, l'attente aura été longue pour connaître la durée de sa suspension, mais le suspens a pris fin. En effet, Romain Ntamack sera suspendu pendant trois semaines, ce qui aura pour conséquence une absence pour le Crunch à Twickenham samedi contre l'Angleterre, ce qui était de toute façon quasiment acté. Mais l'ouvreur français pourra revenir pour le match suivant contre l'Italien le 28 février.

«Tellement heureux de retrouver ce maillot, ce groupe et l’émotion du Stade de France»

Un soulagement pour le Toulousain, qui a d'ailleurs fait part de son émotion sur les sociaux, tout en présentant ses excuses. « Tellement heureux de retrouver ce maillot, ce groupe et l’émotion du Stade de France. Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde pour ce geste, qui bien que non intentionnel, restait dangereux. J’ai à cœur de montrer le bon exemple et j’en tirerai les enseignements. Merci pour vos messages. À très vite sur les terrains », écrit Romain Ntamack dans un message publié sur Instagram.

Matthieu Jalibert le remplacera contre l'Angleterre

Pour le remplacer samedi à Twickenham, il n'y a guère de suspens. En effet, Fabien Galthié devrait privilégier Matthieu Jalibert. En conférence de presse, il lâchait d'ailleurs un indice. « On préfère les qualités de finisseur de Louis (Bielle-Biarrey) dans le couloir et notamment utiliser son pied pour accélérer le jeu. Et on préfère avoir Thomas Ramos à l'arrière. Ça bougerait un peu les équilibres si on mettait Louis à l'arrière », confiait le sélectionneur du XV de France, laissant donc entendre que Thomas Ramos resterait à l'arrière. Ce qui tend à confirmer que Matthieu Jalibert formera la charnière avec Antoine Dupont en Angleterre.