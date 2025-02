XV de France : Ntamack et Dupont loin d’être amis ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Coéquipiers au Stade Toulousain et au sein du XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack font la paire en tant que demi de mêlée et demi d’ouverture. Proches sur le terrain, les deux joueurs le sont-ils également en dehors ? Quid de la relation entre Dupont et Ntamack ? Des réponses ont été apportées à ce sujet.

Face au Pays de Galles, lors du match d’ouverture du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié a eu l’occasion de reformer la charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack. Ça n’a toutefois pas duré longtemps avant l’exclusion du demi d’ouverture du Stade Toulousain, qui a par conséquent manquer le Crunch ce samedi face à l’Angleterre. La connexion entre les deux coéquipiers en club a donc été rompue sur le terrain. Mais existe-il pour autant un réel lien d’amitié entre les deux ? Pour Le Parisien, Romain Baheux s’est confié sur cette relation entre Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

« Aucun souci entre les deux hommes »

« Romain Ntamack et Antoine Dupont sont-ils rivaux ou s'apprécient-ils ? », a-t-il alors été demandé au journaliste. A cela, Romain Baheux a répondu sur Romain Ntamack et Antoine Dupont : « Non, ils ne sont pas rivaux. Ils ne jouent pas au même poste déjà, puisque Romain Ntamack est ouvreur et Antoine Dupont, demi de mêlée. Sportivement, ils sont même très complices et forment une charnière très dangereuse avec Toulouse et en équipe de France, même si avant le match contre le pays de Galles, ils n'avaient plus joué ensemble en bleu depuis août 2023 à cause de plusieurs blessures de Ntamack. Dans la vie, ils ne sont pas tout à fait de la même génération (Dupont a 28 ans, Ntamack 25 ans) et Dupont n'a pas la proximité amicale avec lui qu'avec Alldritt, Baille ou Jelonch. Mais il n'y a aucun souci entre les deux hommes ».

« Oui, Antoine Dupont compte de nombreux amis dans cette équipe »

Si Antoine Dupont n’est donc pas le plus proche de Romain Ntamack, il peut toutefois compter sur d’autres amis très proches au sein du XV de France. « Oui, Antoine Dupont compte de nombreux amis dans cette équipe. Grégory Alldritt, capitaine en son absence lors du Tournoi 2024, compte parmi ses amis les plus proches. Les deux hommes se sont connus chez les jeunes, à Auch dans le Gers. Il est également très proche d'Anthony Jelonch, forfait pour ce Tournoi, mais aussi des Toulousains Cyril Baille ou Julien Marchand », a ensuite précisé Romain Baheux.