XV de France : Il vomit en plein match, l'incroyable explication

Arnaud De Kanel

Le rêve de Grand Chelem s’est envolé pour les Bleus, cruellement battus d’un point (25-26) sur la pelouse de Twickenham. Dans un match haletant, les hommes de Fabien Galthié ont longtemps cru à la victoire, portés par un Louis Bielle-Biarrey en grande forme. Auteur de deux essais, l’ailier tricolore a brillé malgré une seconde période entamée dans la difficulté où il a été pris de vomissements. Une habitude pour lui.

Forts d’une démonstration éclatante face au Pays de Galles (43-0) une semaine plus tôt, les Bleus abordaient leur déplacement à Twickenham avec une confiance inébranlable et un objectif clair : poursuivre leur quête du Grand Chelem. Mais dans l’antre du rugby anglais, le rêve tricolore s’est brisé dans les dernières secondes d’un match pourtant bien maîtrisé. Longtemps dominateurs, les hommes de Fabien Galthié ont cru tenir leur victoire avant qu’un ultime sursaut anglais ne vienne tout faire basculer. Un essai cruel dans les derniers instants a offert aux Anglais une victoire d’un souffle (26-25), scellant ainsi un Crunch au scénario déchirant pour les Français. Si la frustration est immense, un homme a brillé sous le maillot bleu : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier tricolore a crevé l’écran avec un doublé et une passe décisive sur le troisième essai français, tout en se montrant précieux en défense. Une performance d’autant plus remarquable que le jeune prodige a dû surmonter un début de seconde période marqué par des vomissements.

L'inquiètude de Ramos

« J'étais un peu inquiet. Ça fait un petit peu peur de voir quelqu'un vomir comme ça, alors que tout va bien. Apparemment, ça lui arrive une fois par match, soit à la fin, soit à la mi-temps. Là, apparemment, c'était à la mi-temps. C'est peut-être du stress ou de la pression. J'en ai discuté avec d'autres Bordelais et ils n'avaient pas l'air inquiets », confiait notamment Thomas Ramos après la rencontre. Et sur Stade 2 ce dimanche, Louis Bielle-Biarrey a confirmé qu'il était souvent pris de vomissements.

«C’est vrai que c’est assez habituel pour moi»

« Au retour de la mi-temps j’ai vomi, mais c’est vrai que c’est assez habituel pour moi de vomir avant ou pendant les matchs. Ça peut être le stresse, la pression ou même le rythme très élevé des matchs internationaux », a déclaré l'ailier de l'UBB. Une explication assez incroyable.