XV de France : Antoine Dupont laissé par son partenaire ?

Axel Cornic

Avec deux victoires et une défaite en trois matchs, le XV de France est toujours en course pour une victoire dans le Tournoi des 6 Nations 2025. Pour cela, il faudra toutefois aller battre l’Irlande chez elle à Dublin, avec un choc très attendu par tous les amateurs de rugby.

La déception de Twickenham est toujours présente, mais le XV de France a retrouvé des couleurs lors de la 3e journée du 6 Nations 2024 avec une démonstration à Rome, face à l’Italie (24-73). pas moins de onze essais pour les hommes de Fabien Galthié, avec évidemment Antoine Dupont en tête d’affiche.

XV de France - Dupont : C'est terminé pour Galthié

Dupont continue d’écrire l’histoire

Le capitaine du XV de France a livré une grande prestation dimanche, avec deux essais et trois passes décisives contre la Squadra Azzurra. Et ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire du Tournoi des 6 Nations qu’un joueur participe à cinq essais en seule rencontre ! Avant lui il y a eu l’Anglais Austin Healey en 2000 (3 essais et 2 passes décisives), puis le Français Frédéric Michalak en 2006 (1 essai et 4 passes décisives) pour finir… avec un certain Antoine Dupont en 2021 (1 essai et 4 passes décisives). A noter que toutes ces prestations ont été faites face à la même équipe : l’Italie.

En Irlande sans Attissogbé, mais avec Penaud ?

Serial-passeur avec un total de six passes décisives en ce 6 Nations 2025, Antoine Dupont va toutefois perdre l’un de ses meilleurs alliés. Théo Attissogbé est l’un des joueurs à qui le capitaine du XV de France a fait le plus de passes décisives cette année, avec notamment deux essais cadeaux lors de la 1ere journée face au Pays de Galles (43-0). Mais à en croire les dernières indiscrétions, il ne devrait pas être là le 8 mars prochain à l’Aviva Stadium de Dublin, pour y affronter l’Irlande. L’ailier de la Section Paloise ne fait pas partie de la liste de 19 joueurs protégés et jouera donc ce week-end en Top 14, avec Damian Penaud qui devrait vraisemblablement faire son retour et se diriger tout droit vers une titularisation.