«Le Messi du rugby» est en France… et ce n’est pas Antoine Dupont !

Axel Cornic

Alors que le Tournoi des 6 Nations bat son plein, le Top 14 continue sans ses internationaux, avec une nouvelle journée pleine de rebondissements. Mais il y a une chose qui ne change pas, puisque même en période de doublons le Stade Toulousain continue de gagner, avec un score fleuve face à l’Aviron Bayonnais (41-6).

Tous les yeux sont rivés sur le XV de France, qui après avoir chuté à Twickenham face à l’Angleterre (26-25), s’est totalement rattrapé à Rome. Auteur d’un doublé, Antoine Dupont aune nouvelle fois été à la pointe de l’attaque et c’est une véritable démonstration qu’ont livré les joueurs de Fabien Galthié face à la Squadra Azzurra (24-73).

Mallia porte Toulouse en l’absence de Dupont

Mais pendant ce temps-là, le Stade Toulousain cartonait également et tout ça, sans Antoine Dupont ! Privé de 15 internationaux, le Champion de France en titre a remporté une large victoire sur sa pelouse face à l’Aviron Bayonnais, retrouvant ainsi sa place de leader du Top 14. Et les Toulousains peuvent notamment remercier Juan-Cruz Mallia, qui a réalisé une prestation plus qu’aboutie. « Il continue de nous épater, il étale sa classe. Il travaille beaucoup pour avoir cette qualité technique et cette vision du jeu » a confié le coach des skills David Mélé, d’après Midi Olympique.

« Au fond de moi, je pense que c'est un peu le Messi du rugby »

L’international argentin, qui peut quasiment jouer à tous les postes de la ligne arrière a d’ailleurs vu l’un de ses coéquipiers faire une comparaison assez flatteuse… avec un certain Lionel Messi ! « Au fond de moi, je pense que c'est un peu le Messi du rugby » a déclaré le troisième-ligne toulousain Mathis Castro-Ferreira, d’après La Dépêche. « Dès qu'il touche un ballon, il arrive à le bonifier. C'est rare qu'il fasse une connerie, qu'il perde le ballon. Tout ce qu'il touche, ça se transforme en or ».