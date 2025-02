Rugby : «Les mains pleines», une fortune donnée à Boudjellal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En février 2020, le Racing Club de Toulon officialisait la venue de Bernard Lemaître à la place de Mourad Boudjellal. Presque cinq après ce deal, on apprend que l'ancien éditeur de BD ne croyait pas spécialement au projet porté par homme d’affaires ayant fait fortune dans l’industrie bio-pharmaceutique, malgré son expérience dans le rugby.

Le RC Toulon a fêté un anniversaire le 13 février dernier. Il y a cinq ans, le club français officialisé la vente du club à Bernard Lemaître, homme d’affaires ayant fait fortune dans l’industrie bio-pharmaceutique. Mourad Boudjellal cédait 99 % de ses parts, actant la fin d’une ère au cours de laquelle le RCT s’est imposé comme la meilleure équipe d’Europe. Lors du podcast One Two Trillo animé par François Trillo, Lemaître est revenu sur les négociations compliquées avec Boudjellal.

Lemaître avait annoncé la couleur

« Il a fallu que je passe plusieurs coups de téléphone déjà pour avoir mon prédécesseur au téléphone puis pour qu’il accepte un rendez-vous, alors que je venais avec les mains pleines pour pouvoir aider le club à faire ce dont tout le monde rêvait depuis 10 ou 15 ans sans que ça se réalise, à savoir un centre d’entraînement digne d’un club professionnel, surtout autant titré que celui de Toulon » a confié le responsable, qui avait déjà touché au rugby dans les années 70 en prenant la direction de Mérignac.

Boudjellal peu convaincu

A force d’insister, Lemaître a fini par obtenir l’accord de Boudjellal. « Mourad m’objectais : oui mais on n’a pas besoin de cela pour être trois fois champions d’Europe et champions de France. Alors je lui ai dit que l’avenir n’allait pas dans cette direction et qu’il fallait se bouger. Il s’est laissé convaincre d’autant plus qu’il y avait de l’argent. J’ai apporté de l’argent pour créer le centre d’entraînement. Petit à petit, je suis devenu majoritaire du club et j’ai pris sa place. Je suis propriétaire du RCT à 99%. » a-t-il confié.