Zemmour - XV de France : La punchline de Boudjellal !

Alexis Brunet

Melvyn Jaminet va bientôt faire son retour sur les terrains de Top 14. Ce samedi à 16H30 il aura l’occasion de refouler une pelouse en championnat, face au Stade Français. Toutefois, si l’on écoute Mourad Boudjellal, l’arrière n’aurait tout bonnement jamais dû rejouer avec le RCT et il a exprimé son avis avec une punchline dont il a le secret.

Le 6 juillet dernier, la carrière de Melvyn Jaminet avait quelque peu dérapé. Alors que ce dernier était en Argentine avec le XV de France pour un match, il avait publié une story sur Instagram où visiblement éméché, il déclarait : « Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. » Une déclaration choquante qui avait donc été rendu publique et qui avait vallu au Français une suspension de sept mois.

Coup dur pour Galthié, un pote de Dupont lâche le XV de France

➡️ https://t.co/PS58MHbzRu pic.twitter.com/OaQyRtvvLp — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

« Je ne vote pas Éric Zemmour… »

Ce samedi, le cauchemar va se terminer pour Melvyn Jaminet puisqu’il sera autorisé à rejouer lors de l’affrontement entre le RCT et le Stade Français. Interrogé par le journal L’Équipe, Mourad Boudjellal, ancien président du club toulonnais, a donné son avis sur ce petit évènement. Si ce dernier était toujours le boss du RCT, il n’aurait pas fait rejouer l’arrière sous ce maillot tout simplement. « Je ne vote pas Éric Zemmour, donc je me serais séparé de Jaminet. Notamment pour l'image du club. Maintenant que le RCT a décidé de le garder, je n'ai rien contre son retour à la compétition. On ne va pas lui mettre perpète. Il a le droit de rejouer. Il a purgé sa peine. Même s'il a fait connerie sur connerie en prenant par exemple un avocat (Me Carlo Alberto Brusa) qui fait des émissions avec Dieudonné. C'est une bêtise. »

« Ça confirme ce que je pensais de cette direction… »

Au passage, Mourad Boudjellal en a profité pour envoyer un petit tacle bien senti à l’actuelle direction du RCT. « En revanche, cette histoire m'a amené un désintérêt du club. Il y aura un avant et un après Jaminet. Ses propos sont inacceptables, et ça confirme ce que je pensais de cette direction... Jaminet n'a plus le droit à l'erreur. Mais ce qui est affligeant, c'est que si demain il traverse le terrain, on lui pardonnera tout. » Les intéressés apprécieront.