Dupont et Ntamack absents, problème confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait partie des particularités du rugby. En effet, c'est le seul sport qui offre des périodes de doublons. Il s'agit des moments lors desquels les clubs continuent à jouer malgré le fait que leurs internationaux soient concernés par leur sélection respective. Une situation qui prive notamment le Stade Toulousain d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack. David Mélé, membre du staff de Toulouse, se confie d'ailleurs sur ces périodes de doublons.

Chaque saison, plusieurs clubs de Top 14 sont concernés par les périodes de doublons. Ces moments de l'année durant lesquels le championnat se poursuit en même temps que les matches du XV de France. Autrement dit, les clubs jouent sans leurs meilleurs joueurs, retenus dans leurs sélections. C'est le cas en ce moment puisqu'en plein Tournoi des VI Nations, le Top 14 se poursuit. Et le Stade Toulousain fait partie des équipes les plus handicapées, devant notamment faire sans Romain Ntamack et Antoine Dupont, les têtes d'affiche d'une longue liste de joueurs retenus par Fabien Galthié. David Mélé, membre du staff du Stade Toulousain, reconnaît que c'est un problème.

Le Stade Toulousain regrette la période de doublons

« On est le seul sport où le championnat domestique joue toujours durant la fenêtre internationale. Après, ça a toujours été comme ça et on arrive à y répondre favorablement. Est-ce que c’est un réel problème ? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut rééquilibrer aussi le championnat pendant une certaine période avec certaines équipes qui n’ont pas d’internationaux ? Honnêtement, je n’ai pas la réponse. Forcément, cela nous perturbe car on passe plus de 60% de la saison sans eux mais au final, on arrive à développer d’autres joueurs et les exposer à ce moment-là », confie-t-il dans les colonnes du Dauphiné, avant d'évoquer la première partie de saison du Stade Toulousain.

«Forcément, cela nous perturbe»

« On a eu un petit accroc à domicile en début de saison contre Bordeaux-Bègles qui a fait qu’on n’a pas réussi à vraiment prendre les devants au classement. Je pense qu’on a trouvé une certaine homogénéité dans notre effectif et les jeunes joueurs intégrant la rotation apportent quelque chose. Cela nous permet de rester en haut malgré l’absence de nos internationaux », ajoute David Mélé.